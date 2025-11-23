RC Lens : Sage a fait un joli cadeau à un de ses joueurs après Strasbourg

Après la victoire du RC Lens face à Strasbourg, Pierre Sage a tenu à faire un petit cadeau symbolique à Robin Risser, formé au RCSA.

En retrouvant le RC Strasbourg sous le maillot du RC Lens samedi, Robin Risser vivait un moment particulier : celui des retrouvailles avec son club formateur, qui ne lui avait jamais réellement ouvert les portes du très haut niveau.

Désormais portier du RCL, le jeune gardien de 20 ans a parfaitement tenu son rang lors de la victoire contre Strasbourg (1-0), enregistrant au passage son quatrième clean sheet de la saison. Peu sollicité mais toujours juste, il a également su maîtriser l’émotion liée à ce rendez-vous très personnel.

Risser mis à l’honneur

Après la rencontre, Pierre Sage a tenu à marquer le coup dans le vestiaire. Devant son groupe réuni, l’entraîneur lensois a salué l’investissement de ses joueurs avant d’adresser un message symbolique destiné à Risser : « Bravo ! Celle-là, on sait pour qui on l’a faite. Vous avez tous les maillots (une initiative du « match de la mémoire » a été mise en place par le club), je sais que ça vous tenait à cœur, merci pour cet hommage rendu à toutes les personnes qui ont joué au club et moi j’aimerais qu’on la dédie à Robin ! »

Un geste fort, vécu comme un véritable cadeau par le jeune gardien, qui repart de ce match chargé d’histoire avec une victoire, un clean sheet et la reconnaissance publique de son coach.