Ganiou montre la voie, Thauvin n’a pas digéré… les notes du RC Lens face à Strasbourg (1-0)

Ce samedi, devant 38 211 spectateurs, le RC Lens s’est imposé dans le choc de Ligue 1 face au RC Strasbourg, grâce à un but de son jeune Ismaëlo Ganiou. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

GANIOU

Deuxième titularisation de la saison pour le jeune de 20 ans formé au club. Remplaçant de Gradit à droite de la défense, il a commis quand même quelques imprécisions en première période, notamment sur ses relances, même si son retour devant Panichelli était très précieuse à la 23e. À la 69e, c’est lui qui débloque le match. Sur un coup franc, la déviation d’Udol lui permet de smatcher le ballon au fond des filets. Ce premier but avec l’équipe première lensoise l’a transformé, étant donné qu’il a ensuite été impérial. Expulsé pour sa première avec Lens à Auxerre, il s’est bien rattrapé et a écrit une belle histoire pour ses débuts avec son club formateur, avec son deuxième but en pro.

Et pour rendre l’histoire encore plus belle, tous les joueurs ont brandi le maillot de Marc-Vivien Foé lors de la célébration, ancien joueur du Racing décédé en juin 2003.

UDOL

Intenable sur son côté gauche, il a une nouvelle fois fait preuve d’une très grosse activité pour donné le tournis à Doué et compagnie. Sur le coup franc tiré par Thomasson, sa belle déviation de la tête permet à Ganiou d’ouvrir le score.

SANGARÉ

6 récupérations au total pour le Malien. Il a été très précieux dans ce domaine, et plusieurs de ses renversements ont permis à ses coéquipiers d’initier des attaques. On attendait avec impatience son duel avec Barco au milieu. Même s’il s’est fait enrhumer par l’Argentin à la 31e, il s’est montré très solide. De son côté, Barco n’a pas terminé le match et a reçu un carton rouge pour un gros tacle sur Guilavogui.

EDOUARD

L’attaquant le plus en vue ce soir si l’on compare avec Thauvin et Saïd. Il a tenté sa chance à 3 reprises et a été obligé de s’incliner face à Penders, mais l’ancien Parisien a également offert une grosse occasion à Saïd à la 41e.

Les flops

THAUVIN

Dès la première minute, il ratait une énorme occasion après avoir fait tout le travail : pressing, grand pont, mais son tir a filé à côté. Un raté qu’il n’a pas réussi à digérer, c’est en tout cas comme ça qu’on l’a ressenti. Il a raté beaucoup de choses ensuite, et sa nouvelle tentative devant Penders a été arrêtée par le gardien à la 41e. Un match sans, qui rappelle sa période de moins bien post-équipe de France en octobre.

SAID

Moins effacé que Thauvin, il aurait dû un peu mieux faire sur l’offrande d’Edouard en plein axe. Il a préféré temporiser et décaler pour Thauvin, qui s’est heurté à Penders.

Les notes des Lensois

Risser (5) – Ganiou (7), Baidoo (6), Sarr (5) – Aguilar (5), Thomasson (6), Sangaré (7), Udol (7) – Thauvin (3), Edouard (6), Saïd (4).

Le résumé du match

Ce choc démarrait très fort. Dès la première minute, Thauvin manquait une énorme occasion. Sa bonne interception lui permettait ensuite d’enchaîner sur un grand pont pour finir en face à face avec Penders. Mais son extérieur du gauche n’était pas cadré, alors qu’il avait fait le plus dur ! Le rythme retombait ensuite peu à peu, et c’est Strasbourg qui tenait un peu plus le ballon. Mais en fin de première, Lens repartait à l’assaut et enflammait Bollaert. À la 41e, Edouard servait Saïd dans l’axe sur un plateau, mais ce dernier réfléchissait trop puis décalait Thauvin sur la droite. L’international français tirait mais faisait face à l’arrêt de Penders. À la 43e, le gardien strasbourgeois était une nouvelle fois à la parade. Edouard, encore lui, décidait de frapper fort du droit, mais Penders repoussait une nouvelle fois.

La seconde période démarrait sur le même rythme que la globalité de la première, sans réelles occasions. Et la lumière est venue à la 69e du jeune Ismaëlo Ganiou, formé au club et remplaçant de Gradit, qui s’est illustré avec une frappe du gauche après une remise d’Udol suite à un coup franc. Dix minutes plus tard, le Strasbourgeois Valentin Barco était expulsé après un gros tacle sur le tibia de Guilavogui. De même que le Lensois Morgan Guilavogui, entré à la 75e, qui a raté une grosse occasion de près à la 88e, et qui a reçu un carton rouge dans le temps additionnel.

Et c’est bel et bien Lens qui a remporté ce choc face à Strasbourg, désormais distancé de six points au classement. Lens prend la 2e place provisoirement, et affrontera Angers la semaine prochaine !