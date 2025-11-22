Arrivé cet été, Pierre Sage fait déjà l’unanimité au RC Lens, et pas seulement pour ses résultats exceptionnels.

Avant le choc face à Strasbourg à Bollaert, L’Equipe a consacré un long article à l’adaptation de Pierre Sage à Lens. Adaptation express et totale car l’ancien entraîneur de Lyon y fait l’unanimité. Cela s’explique bien entendu par les excellents résultats de son équipe, qui reste sur un 4-1 à Monaco, mais pas seulement. Ainsi, on apprend que Sage n’hésite pas à passer du temps dans des bars emblématiques de la ville comme Chez Muriel ou La Loco afin d’être au contact des supporters, de s’imprégner de la culture de son nouveau club. Il a ainsi emmené ses joueurs au centre historique minier de Lewarde mi-septembre.

Il a fêté son anniversaire à Gervais Martel

On découvre aussi qu’il a tourné très vite la page Will Still : « Après avoir refusé le véhicule de fonction de Still, il a aussi marqué sa rupture en réorganisant le bureau qu’il a récupéré, afin de le rendre plus propice aux échanges. Son ouverture, au sein d’un cadre strict, est louée par tous les joueurs ». Selon L’Equipe, les Sang et Or apprécient cette capacité à pouvoir discuter de tout avec l’entraîneur. Sage explique que tout cela n’a rien de calculé mais résulte d’une réelle volonté de s’imprégner du contexte local.

Et c’est aussi ce qui explique son attention à l’égard de Gervais Martel : « Cette logique l’a ainsi poussé à demander discrètement le numéro de Gervais Martel jeudi afin de lui souhaiter ses 71 ans, alors qu’il avait été ému de rencontrer l’ex-président emblématique sang et or en juin. Une petite attention qui résume tout d’une greffe en sang et or ».