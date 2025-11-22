Ce samedi à 17h, la réception du RC Strasbourg sera l’occasion pour le RC Lens de célébrer la première édition du match de la mémoire pendant laquelle ses joueurs porteront le nom d’une légende disparue.

Enorme choc pour l’Europe, le duel des Racing, cet après-midi à Bollaert, sera agrémenté d’une initiative fort sympathique qui devrait faire des petits partout sur la planète football. En effet, il s’agira de la première édition du match de la mémoire. A cette occasion, chaque Sang et Or portera le nom d’une légende du RC Lens disparue ! Ce sera l’occasion pour les supporters de se souvenir mais également de raviver la mémoire des glorieux anciens ayant contribué à écrire l’histoire du Racing.

Leclercq, Oudjani, Wisniewski… ils sont tous là !

La Voix du Nord a révélé les noms d’hier que porteront les Lensois d’aujourd’hui. Pour Robin Risser, ce sera Arnold Sowinski, pour Ruben Aguilar Anton « Tony » Marek, pour Ismaëlo Ganiou Jacques Marie, pour Samson Baidoo Maryan Jedrzejczak, pour Matthieu Udol Ryszard Grzegorczyk, pour Mamadou Sangaré Xercès Louis, pour Adrien Thomasson Daniel Leclercq, pour Florian Thauvin Stefan Dembicki, pour Malang Sarr Papa Bouba Diop, pour Odsonne Edouard Ahmed Oudjani et, enfin, pour Wesley Saïd Eugeniusz Faber.

Les remplaçants ne sont pas écartés de cette initiative puisque Régis Gutner a hérité de Georges Duffuler, Florian Sotova de Maryan Wisniewski, Morgan Guilavogui d’Edmond Novicki, Saud Abdelhamid de Guy Senac, Rayan Fofana de Raymond François, Adballah Sima d’Egon Jönsson et Anthony Bermont de Ladislas Smid.

Une initiative vraiment intelligente, qui rappelle à quel point le RC Lens a un passé glorieux. Et qui sera de nature à offrir un supplément d’âme à une équipe sang et or qui n’en manque pas !