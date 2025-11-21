RC Lens : l’identité du joueur majeur absent à Strasbourg est connue

Après l’annonce de Liam Rosenior concernant l’absence d’un joueur « mystère » pour le choc entre le RC Lens et Strasbourg, l’identité du blessé n’a pas tardé à être révélée.

Le choc entre Strasbourg et Lens prend une tournure inattendue : les Alsaciens seront privés de leur jeune milieu prometteur, Abdoul Ouattara, pour cette rencontre clé. Un coup dur alors que l’enjeu du match pourrait être légèrement bouleversé avec cette absence.

Strasbourg désarmé à Bollaert

L’ambiance s’annonce brûlante à Bollaert : Lens a l’occasion d’entretenir sa belle série à domicile en distançant encore un peu plus le RCSA. Mais cette bataille s’annonce plus ardue encore avec le forfait d’Abdoul Ouattara côté strasbourgeois, élément moteur du collectif alsacien ces dernières semaines. Une information dévoilée par L’Équipe ce vendredi soir. Il faut dire qu’à l’annonce de Rosenior, on s’attendait plutôt à l’absence d’un joueur comme Moreira, Barco, Emegha, ou encore Panichelli, qui font un peu plus parler d’eux au sein de cette équipe.

Malgré tout, la perte d’Abdoul Ouattara reste très préjudiciable. Le joueur de 20 ans a su s’imposer par sa maturité et son impact dans l’entrejeu, avec 10 titularisations cette saison en Ligue 1. Mais une blessure aux ischios le contraint à manquer ce rendez-vous capital. C’est un véritable coup d’arrêt pour Strasbourg, tant Ouattara avait stabilisé le milieu et dynamisé l’équipe lors des dernières sorties.

Le choix tactique de Rosenior : qui pour remplacer Ouattara ?

Confronté à ce forfait majeur, Liam Rosenior avait entretenu le suspense en conférence de presse. Son importance au cœur du jeu ne laissait guère de place au doute : il va falloir repenser l’animation, surtout face à un adversaire direct.

C’est le jeune Samir El Mourabet, 20 ans également et 12 matchs de Ligue 1 cette saison, qui est pressenti pour tenir la maison au milieu. Connu pour son activité et sa capacité de récupération, il n’en est qu’à ses débuts mais a déjà convaincu la direction, renforcée par sa récente prolongation de contrat longue durée. Désormais, il doit prouver sa valeur dans un choc où la pression sera maximale.

Un rendez-vous sous tension et une absence qui pèse lourd

Pour Strasbourg, ce déplacement à Lens devient encore plus indécis. Le collectif devra fournir une réponse rapide à ce contretemps, alors que chaque point compte. L’adaptation du dispositif, la montée en puissance d’El Mourabet et la gestion de cette nouvelle seront scrutées de près. Sans Ouattara, chaque détail pourrait décider du sort de ce match à enjeu maximal.