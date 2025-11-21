RC Lens : deux absents et autant de retours dans le groupe pour Strasbourg

Le groupe du RC Lens pour le choc face au RC Strasbourg.

Ce samedi à 17h, le RC Lens retrouve la Ligue 1 et Bollaert avec la réception du RC Strasbourg, pour la 13e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs. Pour cette rencontre, le coach lensois devra se passer de Jonathan Gradit, suspendu, ainsi que Deiver Machado, blessé. Au niveau des retours, Saud Abdulhamid et Fodé Sylla réintègrent le groupe, tandis que Kyllian Antonio, Nidal Čelik, Jhoanner Chávez, et Hamzat Ojediran ne sont pas retenus.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Bermont, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.