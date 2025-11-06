Stade Rennais : de nouveaux remous en interne, Habib Beye avait prévenu !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : en plus de Thauvin, Pierre Sage attend un nouveau joueur au tournant

Pierre Sage (RC Lens)
William Tertrin
6 novembre 2025

En plus de Florian Thauvin, en difficulté actuellement, Pierre Sage espère désormais voir un autre de ses joueurs franchir un cap au RC Lens.

Cet été, le RC Lens est revenu à ses fondamentaux, et a recruté malin. Avec des joueurs comme Baidoo, Sangaré, ou encore Udol, les Sang et Or ont retrouvé une certaine identité qui avait un peu été perdue la saison dernière sous Will Still. À tel point qu’on peut estimer qu’il n’y a aucune fausse note au niveau des recrues estivales. La principale interrogation de ce mercato concernait Odsonne Édouard, qui n’avait plus enchaîné les matchs depuis un bon moment. Auteur de 4 buts en 5 matchs, l’ancien Parisien revit, mais est encore loin d’avoir retrouvé son top niveau.

« Un Odsonne Edouard à 70% »

En conférence de presse ce jeudi, il a évoqué le sujet : « Un déclic ? Non, je ne dirais pas ça. C’est simplement le fait d’avoir du temps de jeu, d’enchaîner les matches. Cela me permet de jouer et de marquer, tout simplement. Je parle beaucoup avec le coach, j’attends encore plus de moi. J’ai traversé une période compliquée. Aujourd’hui, on a un Odsonne Edouard à 70%, le temps que je me mette à 100%. Je me sens mieux semaine après semaine, match après match. Je travaille pour être à 100% rapidement ».

Un discours partagé par son entraîneur Pierre Sage, qui attend encore beaucoup de son joueur : « Il a beaucoup de liberté, on le laisse dans ce qu’il aime faire. C’est un joueur qui a vraiment un rôle important dos au but, quand on veut sortir le ballon. C’est un vrai point d’appui pour nous, c’est ce type d’attaquant qu’on recherchait. C’est un joueur qui participe beaucoup à la construction du jeu, ce n’est pas seulement un attaquant de surface ou de profondeur. S’il est performant dans ce domaine et ajoute à ça à la finition et qu’il donne un peu plus de profondeur à son jeu, lorsqu’il aura cumulé suffisamment de séances pour atteindre le 100% visé, je pense qu’on ne sera pas loin du produit final du moment. Je pense qu’il a encore une marge de progression et il a encore la volonté de progresser ».

Thauvin aussi avait dit qu’il n’était pas à 100%, et puis…

Une déclaration qui rappelle celle visant Florian Thauvin il y a plusieurs semaines, lorsque le milieu offensif avait déclaré qu’il n’était pas à « 100% de sa condition physique ». Son coach lui avait alors répondu : « Florian Thauvin valide les paliers un à un. En plus d’accumuler du temps de jeu, il est de plus en plus performant. On est très content de ce qu’il fait. Il affirme ne pas être encore à 100% donc je suis impatient de voir la suite. C’est un joueur exceptionnel. Il assume complètement son statut légitime de joueur de très haut niveau ».

Depuis cette déclaration, « Flotov » a retrouvé l’équipe de France, mais rayonne quand même moins dans cette équipe lensoise. Désormais, c’est Édouard que Pierre Sage attend au tournant, en espérant que sa belle forme ne soit pas freinée.

Ligue 1RC Lens
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : de nouveaux remous en interne, Habib Beye avait prévenu !

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Laporta monte au créneau pour défendre Lamine Yamal

Par Laurent Hess
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : en plus de Thauvin, Pierre Sage attend un nouveau joueur au tournant

Par William Tertrin
Real Madrid  : le costume est-il trop grand pour « le nouveau Sergio Ramos » ?
Liga...

Real Madrid  : le costume est-il trop grand pour « le nouveau Sergio Ramos » ?

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland a deux nouveaux blessés !
ASSE...

ASSE : Horneland a deux nouveaux blessés !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : la valeur de 3 joueurs parisiens en plein boom, le tarif pour Bouaddi (LOSC) est connu !
Ligue 1...

PSG Mercato : la valeur de 3 joueurs parisiens en plein boom, le tarif pour Bouaddi (LOSC) est connu !

Par Laurent Hess
National : Le clan Mbappé tranche dans le vif au SM Caen, 16 salariés du club à la trappe !
Real Madrid...

National : Le clan Mbappé tranche dans le vif au SM Caen, 16 salariés du club à la trappe !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Lamine Yamal se console avec un nouveau record, Mbappé aux oubliettes !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal se console avec un nouveau record, Mbappé aux oubliettes !

Par Laurent Hess
OM : la série noire continue, avec la stat qui tue !
Ligue des champions...

OM : la série noire continue, avec la stat qui tue !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Kita, l’arroseur arrosé !
FC Nantes...

FC Nantes : Kita, l’arroseur arrosé !

Par Laurent Hess
ASSE : une malédiction perdure chez les Verts, Kilmer Sports impuissant
ASSE...

ASSE : une malédiction perdure chez les Verts, Kilmer Sports impuissant

Par Laurent Hess
OM Mercato : Di Meco regrette Rabiot, il tacle les recrues du duo Benatia-Longoria
Ligue des champions...

OM Mercato : Di Meco regrette Rabiot, il tacle les recrues du duo Benatia-Longoria

Par Laurent Hess
OM – Atalanta : c’était tendu entre De Zerbi et Egan-Riley !
Ligue des champions...

OM – Atalanta : c’était tendu entre De Zerbi et Egan-Riley !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : la grosse mise au point de Lamine Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone : la grosse mise au point de Lamine Yamal

Par Laurent Hess
ASSE : Lucas Stassin veut voir plus haut, il fixe ses objectifs
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin veut voir plus haut, il fixe ses objectifs

Par Laurent Hess
OM – Atalanta : le Maire de Marseille a pété un plomb !
Ligue des champions...

OM – Atalanta : le Maire de Marseille a pété un plomb !

Par Laurent Hess
OM – Atalanta : Samir Nasri dédouane l’arbitrage et fustige la prestation des Marseillais
Ligue des champions...

OM – Atalanta : Samir Nasri dédouane l’arbitrage et fustige la prestation des Marseillais

Par Laurent Hess
Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
Ligue 1...

OM -Atalanta : Benatia crie au vol mais ne désarme pas

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !
Mercato...

PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !

Par Laurent Hess
Equipe de France : les tendances de la liste de Deschamps
Equipe de France...

Equipe de France : les tendances de la liste de Deschamps

Par Laurent Hess
Mercato : le PSG tente un gros coup au Barça !
FC Barcelone...

Mercato : le PSG tente un gros coup au Barça !

Par Laurent Hess
ASSE : double coup dur pour les Verts !
ASSE...

ASSE : double coup dur pour les Verts !

Par Laurent Hess
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Braquage à l’italienne au Vélodrome ! »
Ligue des champions...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Braquage à l’italienne au Vélodrome ! »

Par Bastien Aubert
OM – Atalanta : Aguerd en veut à l’arbitre
Ligue des champions...

OM – Atalanta : Aguerd en veut à l’arbitre

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet