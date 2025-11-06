En plus de Florian Thauvin, en difficulté actuellement, Pierre Sage espère désormais voir un autre de ses joueurs franchir un cap au RC Lens.

Cet été, le RC Lens est revenu à ses fondamentaux, et a recruté malin. Avec des joueurs comme Baidoo, Sangaré, ou encore Udol, les Sang et Or ont retrouvé une certaine identité qui avait un peu été perdue la saison dernière sous Will Still. À tel point qu’on peut estimer qu’il n’y a aucune fausse note au niveau des recrues estivales. La principale interrogation de ce mercato concernait Odsonne Édouard, qui n’avait plus enchaîné les matchs depuis un bon moment. Auteur de 4 buts en 5 matchs, l’ancien Parisien revit, mais est encore loin d’avoir retrouvé son top niveau.

« Un Odsonne Edouard à 70% »

En conférence de presse ce jeudi, il a évoqué le sujet : « Un déclic ? Non, je ne dirais pas ça. C’est simplement le fait d’avoir du temps de jeu, d’enchaîner les matches. Cela me permet de jouer et de marquer, tout simplement. Je parle beaucoup avec le coach, j’attends encore plus de moi. J’ai traversé une période compliquée. Aujourd’hui, on a un Odsonne Edouard à 70%, le temps que je me mette à 100%. Je me sens mieux semaine après semaine, match après match. Je travaille pour être à 100% rapidement ».

Un discours partagé par son entraîneur Pierre Sage, qui attend encore beaucoup de son joueur : « Il a beaucoup de liberté, on le laisse dans ce qu’il aime faire. C’est un joueur qui a vraiment un rôle important dos au but, quand on veut sortir le ballon. C’est un vrai point d’appui pour nous, c’est ce type d’attaquant qu’on recherchait. C’est un joueur qui participe beaucoup à la construction du jeu, ce n’est pas seulement un attaquant de surface ou de profondeur. S’il est performant dans ce domaine et ajoute à ça à la finition et qu’il donne un peu plus de profondeur à son jeu, lorsqu’il aura cumulé suffisamment de séances pour atteindre le 100% visé, je pense qu’on ne sera pas loin du produit final du moment. Je pense qu’il a encore une marge de progression et il a encore la volonté de progresser ».

Thauvin aussi avait dit qu’il n’était pas à 100%, et puis…

Une déclaration qui rappelle celle visant Florian Thauvin il y a plusieurs semaines, lorsque le milieu offensif avait déclaré qu’il n’était pas à « 100% de sa condition physique ». Son coach lui avait alors répondu : « Florian Thauvin valide les paliers un à un. En plus d’accumuler du temps de jeu, il est de plus en plus performant. On est très content de ce qu’il fait. Il affirme ne pas être encore à 100% donc je suis impatient de voir la suite. C’est un joueur exceptionnel. Il assume complètement son statut légitime de joueur de très haut niveau ».

Depuis cette déclaration, « Flotov » a retrouvé l’équipe de France, mais rayonne quand même moins dans cette équipe lensoise. Désormais, c’est Édouard que Pierre Sage attend au tournant, en espérant que sa belle forme ne soit pas freinée.