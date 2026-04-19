Pierre Ménès n’a pas été tendre avec un joueur du RC Lens qui n’a pas été exempt de tout reproche lors de la victoire renversante contre Toulouse à Bollaert (3-2).

Le RC Lens a renversé Toulouse samedi dans un match spectaculaire (3-2) mais tout n’a pas été parfait pour les Sang et Or. Et un joueur s’est retrouvé particulièrement exposé : Robin Risser. Le gardien des Espoirs a vécu une soirée contrastée, entre erreurs visibles et soutien total de son public.

Pierre Ménès n’épargne pas Robin Risser

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots concernant la performance du portier du RC Lens. « Je suis obligé de dire que Robin Risser est extrêmement loin de sa forme du début de saison, a-t-il analysé. Le premier but est une énorme boulette et sa sortie sur le deuxième but n’est pas inoubliable non plus. » Une analyse directe, qui pointe clairement la responsabilité du gardien sur les deux réalisations toulousaines et qui confirme le sentiment général sur Risser.

Mais au RC Lens, la réaction est venue du terrain… et des tribunes. Au moment de célébrer la victoire, la Marek a appelé Robin Risser pour mener le clapping. Un geste fort, symbole du soutien indéfectible du public lensois envers ses joueurs. Une réponse claire aux critiques extérieures. Pierre Sage résume parfaitement cet état d’esprit : « On a relevé Robin Risser, notre frère qui est tombé. »

Bollaert répond avec le cœur

En interne aussi, le soutien est total. Malgré une période un peu plus délicate, personne ne doute de Risser. Malang Sarr l’a d’ailleurs défendu avec force : « Robin est très exigeant avec lui-même. Même s’il fait un match parfait, il va toujours chercher ce qui peut lui permettre de progresser. Sincèrement, s’il y a bien un joueur pour qui je ne me fais pas de souci dans ce vestiaire, c’est lui. Il a un mental d’acier, les capacités, c’est un gardien avec énormément de talent. » Un message clair, qui confirme la confiance totale du groupe à un jeune joueur qui est aussi là pour apprendre. Et qui le fait plutôt très bien.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France