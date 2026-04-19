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FRANCE

RC Lens : après Baidoo, un autre titulaire pollue le vestiaire des Sang et Or !

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 09:20
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Pierre Sage (RC Lens)

Si le RC Lens a su renversé le Toulouse FC vendredi à Bollaert (3-2), un cadre de Pierre Sage crispe le club en interne.

Malgré une victoire spectaculaire face à Toulouse FC (3-2), le RC Lens reste en alerte sur un dossier sensible en interne. Selon le site Jeunes Footeux, le cas de Malang Sarr devient un véritable sujet de crispation en Artois.

Un dossier contractuel qui inquiète

Depuis son arrivée au RC Lens en 2024, Sarr a retrouvé une stabilité qui faisait défaut lors de ses dernières saisons. Sous les ordres de Pierre Sage, le défenseur s’est imposé comme un élément clé de la charnière lensoise, grâce à sa lecture du jeu et sa régularité. Aujourd’hui, il est considéré comme un titulaire indiscutable dans l’arrière-garde des Sang et Or.

Le problème est ailleurs : la situation contractuelle du joueur commence à poser question en interne. Selon la même source, les discussions pour une prolongation n’avancent pas, et le joueur prend son temps pour réfléchir à son avenir. Un silence qui inquiète fortement la direction lensoise, consciente du risque de le voir entrer dans une zone de turbulences contractuelles.

Un choix décisif pour la suite

La situation attire déjà des convoitises. Des clubs du Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite et au Qatar, seraient prêts à proposer des contrats très élevés pour attirer le défenseur. Face à ces montants difficiles à égaler, le RC Lens se retrouve dans une position délicate, entre équilibre sportif et réalité économique.

Pour le RC Lens, l’enjeu est clair : sécuriser un joueur devenu central dans le projet ou prendre le risque de le perdre dans un marché très concurrentiel. Remplacer un tel profil sur le marché serait complexe, tant son importance dans le système actuel est devenue évidente. Une tension supplémentaire dans une fin de saison déjà sous haute pression à Bollaert.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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