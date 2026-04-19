RC Lens : avant la Coupe de France, Toulouse a pris une décision qui fait scandale

Après sa défaite face au RC Lens vendredi soir et à quelques jours de la demie en Coupe de France, le TFC a tenté un pari logistique audacieux qui soulève des doutes.

À quelques jours d’une demi-finale de Coupe de France brûlante face au RC Lens, le Toulouse FC a fait un choix logistique qui ne passe pas inaperçu. Battus 3-2 en Ligue 1 dans un match renversant à Bollaert, les Toulousains ont décidé… de rentrer immédiatement chez eux avant de revenir dans le Nord quatre jours plus tard. Une stratégie qui interroge.

Un aller-retour express qui surprend

À peine le coup de sifflet final donné après la défaite face à Lens, les joueurs de Carles Martinez Novell ont quitté l’Artois dans la foulée. Direction Lille en bus, puis un vol vers Toulouse dans la nuit.

Un choix assumé : plutôt que de rester dans le Nord pour préparer la demi-finale, le TFC a préféré regagner ses installations en Haute-Garonne afin de travailler dans son environnement habituel avant de repartir mardi matin vers Lens.

Une décision risquée avant un match capital

Ce calendrier est loin d’être anodin. Les deux équipes vont en effet s’affronter deux fois en quelques jours, dont une rencontre décisive pour une place en finale ce mardi.

Mais ce choix d’enchaîner deux longs déplacements en avion pourrait peser sur la récupération des joueurs. Fatigue, gestion physique, perte de repères… autant d’éléments qui alimentent les critiques autour de cette décision, tout comme l’aspect écologique de la décision.

D’autant que Toulouse devra composer avec des absences importantes, sans McKenzie et Gboho, ce qui complique encore la préparation de ce rendez-vous crucial.

Lens en position de force ?

Du côté lensois, la dynamique est tout autre. Revigorés par leur victoire spectaculaire (3-2) après avoir été menés, les Sang et Or abordent cette demi-finale avec un avantage psychologique évident.

À l’inverse, Toulouse sort d’un match frustrant, marqué par un carton rouge et un scénario cruel qui pourrait laisser des traces.

Un pari audacieux… ou une erreur stratégique ?

Ce choix logistique du TFC divise. Certains y voient une volonté de se recentrer dans un cadre familier pour mieux préparer la demi-finale. D’autres dénoncent une décision contre-productive, qui multiplie les déplacements et pourrait coûter cher physiquement.

Une chose est sûre : ce pari sera jugé mardi soir sur la pelouse de Bollaert. Et en cas de contre-performance, cet aller-retour express pourrait bien devenir l’un des tournants de cette double confrontation.