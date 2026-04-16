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FRANCE

RC Lens – TFC : Ligue 1 ou Coupe de France, quel est le match le plus important pour les Sang et Or ?

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 22:40
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Alors que le RC Lens va affronter le Toulouse FC deux fois en l’espace de quatre jours, quel est le rendez-vous le plus important entre le match de Ligue 1 et la demie de Coupe de France ? C’est notre débat.

« Plutôt la Coupe de France »

« Je suis vraiment tenté de dire les deux, car c’est un peu la réalité, mais à choisir, je pense évidemment que tout le peuple lensois attend cette demi-finale avec grande impatience. 14 demi-finales, 3 finales, 0 trophée, c’est un bilan qui fait vraiment tâche pour Lens dans cette compétition qui fuit le club depuis des années et des années. Le match de vendredi ne sera pas à prendre à la légère, car les poursuivants reviennent très vite, et ça serait très décevant que Lens perde sa 2e place, voire plus. Je pense qu’il manque 6 points au RCL pour valider le top 3, et un peu plus pour le top 2, mais je vois Toulouse s’économiser vendredi.

Ce ne sont que des suppositions, mais ils ont montré face à Lille qu’ils avaient peut-être déjà la tête à la Coupe. Lens pourrait donc en profiter et ainsi préparer idéalement cette demi-finale dans un Bollaert qui s’annonce bouillant comme jamais. Donc bien évidemment qu’à choisir, je préfère voir Lens perdre vendredi pour une qualification mardi prochain, et ainsi imaginer un Stade de France en sang et or le 22 mai prochain ».

William TERTRIN

« La Coupe de France aussi ! »

« Je partage l’analyse de William, comme toujours très pertinent. Pour ces prochains jours, la priorité doit être donnée à la Coupe de France, car ce serait un énorme moment pour le peuple Sang et Or d’aller au Stade de France… et une terrible désillusion de manquer ce rendez-vous.

En Ligue 1, ce serait une terrible désillusion aussi de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, mais le Racing a un petit matelas. Il pourra toujours se rattraper en cas de faux pas ce week-end contre Toulouse en championnat, mais ce ne sera pas le cas en Coupe de France. Après, une chose est sûre : le meilleur moyen de préparer la demi-finale, ce sera de commencer par battre le Téfécé en championnat ! »

Laurent HESS

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