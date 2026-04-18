Lors de la victoire renversante du RC Lens face à Toulouse (3-1), Pierre Sage a décidé de se passer de Florian Thauvin et Odsonne Édouard au départ. Une décision dont les explications sont désormais connues.

Voir Florian Thauvin et Odsonne Édouard sur le banc du RC Lens a forcément interpellé hier à Bollaert face à Toulouse (3-2). À leur place, Pierre Sage a lancé Florian Sotoca et Rayan Fofana, dans une volonté claire de redistribuer les cartes. Un choix qui s’est finalement avéré payant au vu du scénario du match.

Des raisons avant tout physiques

En conférence de presse, le coach du RC Lens a tenu à clarifier la situation, en écartant toute idée de gestion classique : « Odsonne Édouard ne s’est quasiment pas entraîné la semaine dernière et, du coup, il n’était pas en capacité, selon moi, d’enchaîner deux matchs en tant que titulaire. »

Un manque de rythme qui a poussé le staff à temporiser. Même logique pour Thauvin : « Pour Flo’ Thauvin, il y avait un peu de fatigue. L’idée, c’était de ne pas le mettre en situation de blessure. »

Une gestion… mais pas celle qu’on croit

Sage insiste : il ne s’agit pas d’un simple calcul en vue du prochain match, mais bien d’une gestion liée à l’état physique des joueurs : « C’est de la gestion, mais sur des cas sanitaires, ce n’est pas de la gestion de fatigue. » Autrement dit, le staff a préféré anticiper plutôt que prendre des risques.

Entrés en jeu, Thauvin et Édouard ont rapidement pesé sur la rencontre. Mention spéciale pour Thauvin, particulièrement remuant même avant son entrée. Très actif sur le banc, l’ancien Marseillais n’a cessé d’encourager ses coéquipiers, debout, impliqué, presque comme un leader de vestiaire.

Une attitude récompensée

Son entrée à la 72e minute a apporté de l’énergie supplémentaire à une équipe déjà en pleine remontée. Et la scène finale, avec une célébration collective en fusion avec la Marek, a marqué les esprits.

Au-delà du résultat, ce match confirme une chose : le RC Lens version Sage avance avec un groupe impliqué, où chaque joueur accepte son rôle. Même sur le banc, les cadres répondent présents. Et ça, dans la course aux objectifs, ça peut faire toute la différence.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France