Renversant contre Toulouse (3-2), le RC Lens a consolidé sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 avant sa demi-finale de Coupe de France (mardi, 21h10).

Le RC Lens a frappé fort hier en renversant Toulouse après avoir été mené 2-0. Une réaction qui a marqué les esprits et qui permet aux hommes de Pierre Sage de consolider leur place de dauphin du PSG. Au-delà du résultat, c’est la manière qui impressionne. Ce type de scénario renforce la confiance d’un groupe déjà en pleine dynamique dans ce sprint final.

Pierre Sage assume ses ambitions

Après la rencontre, l’entraîneur du RC Lens n’a pas caché sa satisfaction : « C’était pour nous important justement de marquer notre réaction. Et peut-être de marquer notre fin de saison au travers d’une expérience un peu spéciale. Qui va justement nous amener beaucoup de carburant, beaucoup d’énergie, beaucoup de satisfaction pour bien finir nos deux objectifs. Parce qu’aujourd’hui je pense qu’on est à une victoire de la qualification en Ligue des Champions. Et mardi, comme vous le savez, il y a un match contre cette même équipe pour aller jouer une finale de Coupe de France. » Un discours ambitieux qui traduit la confiance actuelle du club nordiste.

Des statistiques impressionnantes

La performance lensoise ne se limite pas au score. Les chiffres sont tout simplement historiques. Face à Toulouse, le RC Lens a tenté 41 tirs, dont 13 cadrés, soit le total le plus élevé enregistré en Ligue 1 depuis 2006-2007. Autre donnée marquante : 77,8 % de possession de balle, un record pour le club depuis le début des analyses Opta. Une domination totale qui confirme la montée en puissance de l’équipe.

Ce succès face à Toulouse pourrait aussi avoir un impact psychologique majeur avant la demi-finale de Coupe de France. Battre un adversaire quelques jours avant de le retrouver dans un match couperet constitue un avantage non négligeable. Les Lensois arrivent donc avec une confiance maximale, tandis que le doute pourrait s’installer chez leurs adversaires.

Une absence qui change la donne

Dernier élément favorable pour le RC Lens : l’absence de Yann Gboho côté toulousain. Expulsé lors du dernier match, il sera suspendu pour la demi-finale. Un détail qui pourrait peser dans l’équilibre du match, alors que chaque élément compte à ce stade de la compétition. Entre dynamique positive, statistiques impressionnantes et contexte favorable, le RC Lens aborde ce rendez-vous avec de solides arguments. Tous les feux sont au vert.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France