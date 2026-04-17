Dans une interview accordée au média Kampo, Franck Haise a dit tout le bien qu’il pensait de Facundo Medina (OM, 26 ans), côtoyé au RC Lens.

Franck Haise se souvient de son passage au RC Lens. Dans un entretien accordé au média Kampo, l’entraîneur du Stade Rennais est revenu sur les joueurs qui l’ont le plus marqué au cours de sa carrière. Et sans hésitation, un nom est ressorti : celui de Facundo Medina. « Entraîner Facundo (Medina), ça a été magnifique. Il était gentiment barré », a rigolé Haise. Une phrase qui résume parfaitement le caractère singulier du défenseur argentin, connu pour son intensité, son tempérament et son style parfois imprévisible sur le terrain.

Medina, un profil atypique mais précieux

Aujourd’hui joueur de l’OM, Facundo Medina s’est imposé après des débuts difficiles comme un défenseur central au style très particulier. Rugueux dans les duels, expressif et capable de sortir de sa zone, il fait partie de ces joueurs capables de casser les codes habituels du poste. Sous les ordres de Haise au RC Lens, il s’était déjà imposé comme un élément clé du système lensois, participant activement à la montée en puissance du club en Ligue 1.

Cette sortie illustre aussi le lien fort entre Haise et certains cadres qu’il a dirigés. Au-delà du niveau technique, c’est surtout la personnalité des joueurs qui semble avoir marqué l’entraîneur. Medina, par son caractère et son intensité, incarne parfaitement ce type de profil qui peut transformer une équipe, mais aussi parfois la déséquilibrer sur certains aspects.

Un souvenir qui en dit long sur son impact

En qualifiant son ancien joueur de « gentiment barré », Haise met en lumière un mélange rare : un joueur capable d’exceller dans un cadre structuré tout en conservant une part d’imprévisibilité. Ce type de profil est souvent difficile à gérer, mais précieux dans les grandes rencontres, où l’intensité et la personnalité font la différence.

Cette déclaration en dit également long sur la philosophie de Franck Haise, aujourd’hui au Stade Rennais. L’entraîneur semble valoriser les joueurs à forte personnalité, capables d’apporter de l’énergie et de la spontanéité dans un collectif structuré. Un équilibre subtil, souvent déterminant dans les projets ambitieux en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France