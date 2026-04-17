Si son avenir pourrait s’écrire à l’étranger au mercato estival, Ilan Kebbal (Paris FC, 27 ans) reste fortement courtisé en Ligue 1.

À 27 ans, Ilan Kebbal est en train de franchir un cap important dans sa carrière. Avec 8 buts et 4 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1, le milieu offensif s’est imposé comme l’un des éléments les plus influents du Paris FC. Sa capacité à accélérer le jeu, à éliminer dans les petits espaces et à créer du danger entre les lignes en fait un profil particulièrement recherché sur le marché.

International algérien né à Marseille, Kebbal a déjà attiré l’attention lors des précédents mercatos. L’été dernier, l’OL s’était déjà renseigné sur sa situation, tandis que plusieurs clubs anglais avaient tenté d’avancer leurs pions durant l’hiver.

Un profil rare très recherché en Ligue 1

Au-delà des statistiques, c’est surtout son profil atypique qui séduit. Kebbal combine créativité, volume de jeu et endurance, des qualités devenues rares dans un championnat où les milieux capables de faire la différence balle au pied sont particulièrement convoités.

Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur du Paris FC ne sera pas simple à déloger. Les dirigeants parisiens attendent une offre comprise entre 10 et 12 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ cet été. Un montant qui reflète autant son importance actuelle que son potentiel encore exploitable.

L’OL et le Stade Rennais prêts à accélérer ?

En Ligue 1, L’Équipe croit savoir que plusieurs clubs surveillent attentivement le dossier. L’OL, en reconstruction et à la recherche de créativité dans l’entrejeu, voit en Kebbal un profil capable d’apporter rapidement de l’impact offensif. Le Stade Rennais suit également de très près l’évolution de sa situation. Habitué à miser sur des joueurs à fort potentiel, le club breton apprécie particulièrement sa capacité à dynamiser les phases offensives et à casser les blocs bas.

L’AS cMonaco figure aussi parmi les clubs intéressés, tout comme certaines écuries anglaises comme Brentford, Fulham, Everton ou encore Crystal Palace. À cela s’ajoute un intérêt venu d’Espagne, avec Villarreal à l’affût, tandis que l’Arabie saoudite pourrait également tenter une approche financièrement agressive.

Un été sous haute tension pour le Paris FC

Face à cet intérêt grandissant, le Paris FC s’apprête à vivre un été agité. Le club devra trancher entre conserver son joueur clé ou accepter une offre difficile à refuser sur le plan économique. Dans un marché où les milieux offensifs capables de faire la différence se font rares, Ilan Kebbal s’impose comme l’un des dossiers chauds du mercato français. Et le duel entre Lyon et Rennes pourrait bien n’être que le début d’une bataille plus large.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)