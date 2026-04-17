Franck Haise a levé le voile sur ses hommes forts dans le vestiaire du Stade Rennais. Dans le même temps, une affaire inattendue secoue le club breton.

C’est une double actualité qui fait grand bruit au Stade Rennais. D’un côté, Franck Haise structure son vestiaire avec un groupe de leaders bien identifié. De l’autre, un dérapage en coulisses vient ternir l’image du club. Et forcément, ça ne passe pas inaperçu.

Haise dévoile son « Groupe du Lien »

Dans une volonté claire de renforcer la cohésion interne, Franck Haise a officialisé l’identité des cadres du vestiaire rennais auprès du média Kampo. Un cercle restreint baptisé « le Groupe du Lien. » On y retrouve six joueurs clés : Brice Samba, Valentin Rongier, Mahdi Camara, Alidu Seidu, Ludovic Blas et Breel Embolo.

Un mélange d’expérience, de leadership et d’influence dans le vestiaire, censé servir de relais direct entre le staff et le groupe. Avec cette initiative, Haise affiche sa méthode : responsabiliser ses cadres pour maintenir une dynamique collective forte dans une saison où chaque détail compte. Un choix stratégique qui en dit long sur la hiérarchie interne du Stade Rennais.

Tambouret dérape et écope d’une lourde sanction

Mais pendant que le staff tente de stabiliser le groupe, une affaire disciplinaire vient jeter une ombre sur l’actualité du club. Sébastien Tambouret a été suspendu six mois, dont trois avec sursis, par la Commission Fédérale de Discipline. Les faits remontent au 15 mars, au lendemain d’une rencontre de National 3 face aux Paotred Dispount d’Ergué-Gabéric (1-1).

Très remonté après le match, Tambouret aurait adopté un comportement inapproprié envers l’arbitre. « Mon gardien s’est fait défoncer trois fois », aurait-il lancé, en s’approchant de manière virulente de l’officiel. La Commission n’a pas tardé à réagir. « Il s’est rendu coupable d’un comportement intimidant à l’encontre d’un officiel, en dehors de la rencontre », précise le rendu.

Un visage loin d’être inconnu

Cette sanction résonne d’autant plus que Tambouret n’est pas un inconnu dans le paysage rennais… ni parisien. Le 13 février dernier, il avait assuré l’intérim sur le banc du Stade Rennais après le départ d’Habib Beye. Et avec succès. Une victoire marquante (3-1) face au PSG, qui avait attiré la lumière sur lui.

Un souvenir encore frais, qui rend cet épisode disciplinaire encore plus marquant. Au Stade Rennais, la fin de saison s’annonce aussi intense sur le terrain qu’en dehors.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)