RC Lens – Toulouse (3-2) : ces Sang et Or sont fous, surtout Ganiou !

Le RC Lens a offert à son public une soirée totalement renversante ce vendredi en venant à bout de Toulouse (3-2), au terme d’un match spectaculaire marqué par un scénario improbable. Menés 0-2 après seulement douze minutes de jeu, les Sang et Or ont trouvé les ressources mentales pour inverser la tendance face à un adversaire réduit à dix dès la 17e minute. Une victoire précieuse qui permet aux Lensois de se relancer pleinement dans la course au sommet du championnat.

Dans un stade Bollaert incandescent, les hommes de Pierre Sage avaient une pression importante sur les épaules après la lourde défaite concédée lors du derby face à Lille avant la trêve. Il fallait réagir, et Lens l’a fait avec caractère.

Toulouse surprend le RC Lens d’entrée, Bollaert sous le choc

Le début de rencontre a pourtant tourné au cauchemar pour les Artésiens. Toulouse, parfaitement entré dans son match, a rapidement puni les hésitations lensoises. Dès la 6e minute, une frappe lointaine de Casseres a surpris le gardien Robin Risser, coupable d’une énorme erreur de main, permettant aux visiteurs d’ouvrir le score.

Quelques minutes plus tard, le TFC a doublé la mise sur corner grâce au jeune Seny Koumbassa. Après seulement douze minutes, Lens était mené 0-2 à domicile et totalement sonné.

Mais le tournant du match est intervenu à la 17e minute. Après intervention de la VAR, Yann Gboho a été expulsé pour une semelle dangereuse sur Thomasson. Toulouse se retrouvait alors à dix pour plus de 70 minutes, relançant totalement la rencontre.

Lens pousse, domine et finit par tout renverser

En supériorité numérique, Lens a progressivement installé un siège devant la surface toulousaine. Sotoca pensait réduire l’écart avant la pause, mais son but a été refusé pour une faute préalable. Malgré plusieurs occasions, les Nordistes rentraient aux vestiaires avec deux buts de retard.

Au retour des vestiaires, Pierre Sage lançait ses armes offensives. Les entrées d’Allan Saint-Maximin et d’Odsonne Edouard ont immédiatement changé le rythme du match. Plus percutants, plus agressifs dans les trente derniers mètres, les Lensois ont fini par faire craquer des Toulousains épuisés.

À la 61e minute, Saud Abdulhamid a relancé les siens d’une tête précise sur un centre parfait de Saint-Maximin. Cinq minutes plus tard, Thomasson a surgi après une parade de Restes pour pousser le ballon au fond et égaliser.

Le stade Bollaert croyait déjà à l’exploit. Il restait pourtant un dernier acte à ce scénario fou.

Un but de Ganiou au bout du suspense qui change tout pour le RC Lens

Alors que Toulouse résistait héroïquement et semblait tenir un point précieux, Lens a continué d’attaquer jusqu’au bout. Dans le temps additionnel, sur un nouveau corner, Ismaëlo Ganiou s’est élevé plus haut que tout le monde pour inscrire le but de la victoire.

Une explosion de joie à Bollaert et un succès capital pour les Sang et Or, qui reviennent provisoirement à un point du PSG. Au-delà du classement, cette remontée spectaculaire confirme les ressources mentales de cette équipe après le revers subi contre Lille. Après la rencontre, le défenseur de 21 ans a fait part de sa joie au micro de Ligue 1 + : «C’est indescriptible. J’arrive pas à réaliser que je viens de donner la victoire à mon équipe. Etant un produit de la Gaillette, ça fait plaisir de marquer ici, dans ce stade que je vois depuis petit. C’est beaucoup d »émotions et de fierté. On va fêter ça en famille pour se préparer avant le match de ce mardi. Il faudra être prêts.»

Ce Lens – Toulouse restera comme l’un des matchs les plus spectaculaires de la saison : cinq buts, un carton rouge, une remontada et un héros dans le temps additionnel.