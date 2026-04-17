RC Lens – Toulouse : les Sang et Or menés à la mi-temps, l’énorme boulette de Risser en vidéo

A la mi-temps, Toulouse mène 2-0 sur la pelouse du RC Lens, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1.

Le RC Lens espérait repartir de l’avant ce vendredi soir face au Toulouse FC en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Après la lourde défaite subie contre le LOSC Lille dans le derby du Nord, les Sang et Or avaient besoin d’une réaction devant leur public.

Mais le scénario a rapidement tourné au cauchemar pour les hommes de Pierre Sage. Sur l’une des premières offensives toulousaines, les visiteurs ont ouvert le score après une énorme erreur du gardien lensois Robin Risser.

Une faute de main qui coûte très cher

L’action paraît pourtant anodine au départ. Cristian Cásseres Jr. s’avance dans l’axe, sans véritable pression, avant de tenter une frappe lointaine flottante.

Le ballon, loin d’être imparable, arrive dans la zone du gardien lensois. Mais Robin Risser manque totalement son intervention et laisse filer le cuir dans ses cages.

Une énorme boulette qui permet au Toulouse FC de prendre les devants contre le cours du jeu et de plonger immédiatement Bollaert dans le silence.

Lens puni au pire moment

Cette erreur intervient dans un contexte déjà tendu pour le RC Lens. Battus sèchement par Lille lors du derby, les Sang et Or voulaient absolument se relancer dans la course aux places européennes.

Au lieu de cela, les Artésiens ont dû courir après le score très tôt dans la rencontre, ce qui a totalement changé la physionomie du match. Surtout que Toulouse a fait le break sur une tête de Koumbassa six minutes plus tard. Le Téfécé, réduit à dix suite à l’expulsion de Gboho, mène 2-0 à la pause.