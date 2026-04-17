Ligue 1 : les dates sont connues pour Lens-Nantes, Lens-PSG et Brest-Strasbourg

La Ligue 1 entre dans son sprint final et la Ligue de Football Professionnel a dû revoir sa copie. Les qualifications du Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA et du RC Strasbourg Alsace en demi-finales de la Ligue Europa Conférence de l’UEFA ont entraîné plusieurs changements majeurs dans la programmation de la fin de saison.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la LFP a officialisé plusieurs ajustements concernant les 29e, 33e et 34e journées du championnat. Des décisions importantes qui concernent directement le RC Lens, le FC Nantes, le PSG, Brest et Strasbourg.

Lens-Nantes avancé, le multiplex décalé

Premier changement marquant : la 33e journée de Ligue 1 ne se jouera plus comme prévu le samedi 9 mai, mais le dimanche 10 mai. Huit rencontres seront disputées simultanément lors de ce multiplex décisif dans la course au titre, à l’Europe et au maintien.

Cependant, le match entre le RC Lens et le FC Nantes a été avancé au vendredi 8 mai après validation du conseil d’administration de la LFP.

Une rencontre qui pourrait peser très lourd : Lens vise toujours le haut du classement, tandis que Nantes pourrait jouer sa survie dans l’élite.

Ce changement a également un impact sur la Ligue 2. Le multiplex de la 34e journée, initialement prévu le samedi 9 mai à 17h00, a été repoussé à 20h00 le même jour.

Lens-PSG et Brest-Strasbourg le 13 mai

Autre grande annonce : les matchs en retard de la 29e journée auront lieu le 13 mai prochain.

Le choc entre le Stade Brestois 29 et le RC Strasbourg Alsace se jouera à 19h00.

Puis, à 21h00, place à une affiche majeure entre le Paris Saint-Germain et son actuel dauphin, le RC Lens.

Un duel qui pourrait être décisif dans la lutte pour le titre ou au minimum pour les places d’honneur selon le classement au moment des faits.

La dernière journée aussi modifiée

La 34e et dernière journée de Ligue 1 a elle aussi été décalée. Initialement programmée le samedi 16 mai, elle se disputera finalement le dimanche 17 mai.

Comme le veut la tradition, les neuf rencontres se joueront en simultané à 21h00 pour garantir l’équité sportive.

Ces ajustements montrent à quel point les parcours européens des clubs français influencent désormais le calendrier national, surtout en fin de saison.

Une fin de saison électrique

Entre la course au titre, les batailles pour l’Europe et la lutte pour le maintien, cette fin de championnat promet déjà énormément de tension.

Le RC Lens se retrouve notamment au cœur du calendrier avec deux matchs majeurs contre Nantes puis le PSG.

Quant à la cérémonie des trophées UNFP, elle devrait logiquement être décalée, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite.