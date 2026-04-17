FC Nantes : énorme tuile et terrible casse-tête pour Halilhodzic avant Brest !

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Le FC Nantes dispute ce dimanche un match capital face au Stade Brestois 29 à la Beaujoire (17h15). En pleine lutte pour éviter la relégation en Ligue 2, les Canaris n’ont plus le droit à l’erreur. Mais à deux jours de ce rendez-vous décisif, Vahid Halilhodžić a annoncé une très mauvaise nouvelle en conférence de presse. Deux joueurs importants sont forfaits jusqu’à la fin de la saison, provoquant un véritable casse-tête défensif pour l’entraîneur nantais.

Centonze victime d’une grave blessure

Premier choc pour le FC Nantes : Fabien Centonze s’est blessé à l’entraînement ce matin lors d’une opposition. Selon les premières craintes, le latéral droit souffrirait d’une rupture du ligament croisé.

Très touché, Vahid Halilhodzic n’a pas caché son émotion face à cette nouvelle blessure du défenseur nantais.

« Je suis très touché car c’est un garçon qui a eu beaucoup de soucis et qui s’est battu pour revenir. Il était mieux au niveau des blessures, il s’est énormément investi. »

Le technicien nantais a ensuite expliqué les circonstances de l’accident.

« Il m’a expliqué qu’il voulait se retourner et qu’il a glissé. Son genou est touché. Ce n’est vraiment pas bon… et c’est très dommage pour lui et pour l’équipe. »

Pour Centonze, le scénario est cruel. L’ancien joueur du FC Metz avait déjà subi une grave blessure au genou en août 2024 lors d’un match amical contre Crystal Palace FC.

Amian aussi forfait jusqu’à la fin de saison

Comme si cela ne suffisait pas, Nantes a également perdu Kelvin Amian. Le défenseur souffre d’une pubalgie persistante et va être opéré.

« Il traîne une pubalgie et il m’a demandé s’il pouvait se faire opérer. Je lui ai donné la permission. Sa saison est finie, en fonction de la gravité de sa pubalgie il peut en avoir pour plusieurs mois. »

Cette deuxième absence fragilise encore davantage une défense déjà sous pression dans ce sprint final.

Pour Halilhodzic, la situation devient très compliquée à gérer tant Amian apportait polyvalence, expérience et impact physique.

Un seul arrière droit disponible contre Brest

Conséquence directe de ces deux forfaits : le FC Nantes ne dispose plus que d’un seul arrière droit opérationnel pour terminer la saison, Frédéric Guilbert.

Un énorme problème à l’approche d’une rencontre aussi importante face au Stade Brestois 29, équipe capable de mettre beaucoup d’intensité sur les côtés.

Halilhodzic devra donc adapter ses choix tactiques, gérer le risque de suspension ou de blessure supplémentaire, et espérer que Guilbert tienne le choc sur les dernières journées.

Nantes plus que jamais sous tension

Le FC Nantes vit une fin de saison cauchemardesque. Entre les résultats inquiétants, la pression du maintien et désormais cette hécatombe défensive, tous les voyants sont au rouge.

Face à Brest, les Canaris joueront bien plus qu’un simple match. Ils joueront une partie de leur avenir en Ligue 1.

Et pour Vahid Halilhodzic, il faudra désormais trouver des solutions d’urgence dans un effectif de plus en plus décimé.