Passé brièvement par le RC Lens, Adel Taarabt (36 ans) continue de fasciner… et de nourrir les regrets.

La boîte à souvenirs a été rouverte au RC Lens. Entre 2005 et 2007, Adel Taarabt a porté les couleurs du club artésien. Un passage relativement court, mais suffisant pour laisser entrevoir un potentiel hors normes. Très tôt, le milieu offensif impressionne par sa créativité, sa facilité technique et sa capacité à éliminer. Un profil rare, capable de gestes spectaculaires et de différences individuelles.

Chamakh en remet une couche

Invité à évoquer les joueurs les plus talentueux qu’il a côtoyés, Marouane Chamakh n’a pas hésité à placer Taarabt au sommet en matière de technique : « Taarabt il est aussi technique que Neymar hein. Facile. J’assume. Aussi technique, pas meilleur bien sûr mais aussi technique. C’est le même niveau. J’assume mes responsabilités, vous le connaissez pas Adel c’est pour ça. Il avait quelque chose », a-t-il affirmé dans des propos relayés par Foot Mercato. Une déclaration forte, qui place le Marocain au niveau de Neymar sur le plan purement technique.

Un talent immense… mais inconstant

Si personne ne conteste son talent, la carrière de Taarabt laisse un goût d’inachevé. Capable de gestes géniaux, il n’a jamais réussi à s’inscrire durablement au plus haut niveau. Manque de régularité, choix de carrière discutables, exigences du football moderne… plusieurs facteurs expliquent ce décalage entre potentiel et trajectoire.

Taarabt fait partie de ces joueurs qui alimentent les discussions des passionnés. Ceux dont on se demande encore jusqu’où ils auraient pu aller avec plus de constance ou un cadre différent. Son passage à Lens reste ainsi une anecdote dans une carrière atypique, mais aussi le symbole d’un talent brut difficile à canaliser.

Un héritage toujours vivant

Aujourd’hui encore, son nom revient dès qu’il s’agit d’évoquer les joueurs les plus techniques de leur génération. Et des comparaisons comme celle de Chamakh ne font que renforcer ce statut particulier. Adel Taarabt, ou l’histoire d’un prodige qui aura marqué les esprits… sans jamais vraiment atteindre les sommets annoncés.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France