RC Lens : un taulier de Sage critiqué, une légende lensoise vole à son secours

Quelques mois après sa signature au RC Lens, Robin Risser met beaucoup de monde d’accord malgré des boulettes récentes. À commencer par Guillaume Warmuz, légende lensoise.

À l’occasion des célébrations des 120 ans du RC Lens, le club artésien continue de rendre hommage à ses grandes figures. Vendredi soir, Guillaume Warmuz a fait son retour au stade Bollaert-Delelis, retrouvant un public qui n’a jamais oublié celui qui fut l’un des artisans majeurs du titre de champion de France 1998.

Présent ensuite sur Ligue 1+, l’ancien portier lensois a été invité à s’exprimer sur son successeur dans les cages sang et or, Robin Risser. Arrivé l’été dernier contre 5 millions d’euros avec bonus en provenance du RC Strasbourg après plusieurs expériences en prêt, le jeune gardien s’est rapidement imposé comme un élément prometteur de l’effectif lensois. Malgré tout, il n’a pas été exempt de tout reproche sur les buts de Toulouse vendredi (3-2), et est d’ailleurs la cible de certaines critiques depuis plusieurs semaines.

Warmuz voit grand pour Risser

Malgré tout, Warmuz n’a pas caché son enthousiasme à propos du joueur de 21 ans, soulignant à la fois son potentiel et la pertinence de son choix de carrière :

« Robin, il jouait au Red Star la saison dernière. Il est arrivé, et tout le monde, les techniciens ont compris qu’il est un gardien très intéressant, avec un bel avenir. Il a fait le bon choix en venant ici, la preuve : il peut s’exprimer pleinement ce qu’il est. On a vu des cas où il ne faut pas aller trop vite. Il doit prendre le temps, jouer les Coupes d’Europe, faire les bons choix pour se préparer et continuer. En faisant des matches de très haut niveau, l’Equipe nationale peut être à portée. Mais c’est pas à moi de choisir, c’est au sélectionneur et à Franck Raviot de décider, mais il est tout proche.»

À travers cette analyse, l’ancien international espoirs met en avant une progression maîtrisée, loin de toute précipitation. Pour lui, la clé réside dans la régularité au plus haut niveau, notamment sur la scène européenne, afin de franchir un nouveau cap.

Risser candidat sérieux à l’équipe de France ?

Déjà international chez les jeunes, Robin Risser apparaît en effet comme un sérieux candidat à moyen terme pour l’équipe de France A. Ses performances en Ligue 1 et sa marge de progression attirent l’attention, même si la concurrence reste importante à ce poste.

Dans un club réputé pour valoriser ses talents et offrir un environnement exigeant, le RC Lens semble être un cadre idéal pour accompagner cette montée en puissance. Et lorsque l’un des plus grands gardiens de l’histoire du club valide la trajectoire du nouveau numéro un lensois, le message est fort : l’avenir pourrait bien lui appartenir.