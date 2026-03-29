Gardien du RC Lens pendant onze ans, Guillaume Warmuz a lu un passage de la Bible sur la pelouse du stade de Louis-II lors de la visite du Pape Léon XIV à Monaco.

Quand la plupart des footballeurs se recyclent dans les médias après leur carrière, Guillaume Warmuz, lui, a suivi une voie originale. Pour ne pas dire unique. Celui qui a été gardien du RC Lens pendant onze années, de 1992 à 2003, remportant les deux seuls titres de l’histoire du club (championnat 1998, Coupe de la Ligue 1999), est devenu aumônier. Très croyant, le Bourguignon de naissance a donc choisi d’œuvrer pour l’église catholique. Ce qui lui a permis de vivre, hier, un moment chargé en émotion.

Warmuz bientôt de retour à Bollaert ?

Guillaume Warmuz a en effet été choisi pour lire le livre du prophète Ezequiel lors de la visite du Pape Léon XIV à Monaco. Cela s’est passé devant 15.000 spectateurs sur la pelouse du stade Louis-II qui est bien connue de l’ancien gardien puisqu’en plus de l’avoir foulée quand il se déplaçait sur le Rocher avec le Racing, il a également terminé sa carrière à l’ASM entre 2005 et 2007. Costume gris sobre et petite lunette sur le nez, Warmuz s’est chargé de la lecture avec beaucoup de sérieux. Mais, comme sur les terrains à l’époque, il a très bien fait son travail.

Les supporters du RC Lens espèrent que Guillaume Warmuz sera bientôt à Bollaert, non pas pour y lire des passages de la Bible, mais pour fêter un troisième titre avec ses héritiers, que ce soit le championnat de France ou, plus sûrement, la Coupe de France…

C’est un certain Guillaume Warmuz qui fait la lecture du livre du prophète Ézékiel devant le Pape Léon XIV au stade Louis-II, à l’occasion de la venue du souverain pontife à Monaco. #rclens #asmonaco pic.twitter.com/njZs5DGJbP — Jérémie Bernigole (@Bernigoal) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France