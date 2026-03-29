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FRANCE

RC Lens : Matthieu Udol victime d’une mauvaise blague en lien avec les Bleus

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 08:03
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Matthieu Udol relançant le ballon lors du match Lens-Angers.
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Un insider a assuré jeudi dernier que le latéral gauche du RC Lens Matthieu Udol avait été convoqué de toute urgence par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

La déception a été grande, du côté de Lens, quand Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour les deux matches amicaux de cette fin mars contre le Brésil et la Colombie. Pas de Robin Risser, ni de Florian Thauvin et de Matthieu Udol. L’absence du champion du monde 2018 peut se comprendre car le potentiel offensif des Bleus est énorme. Mais celles du gardien et du latéral gauche étaient vraiment décevantes car il y avait de la place à leurs postes respectifs. Et le pire, c’est que l’ancien Messin a été victime d’un prank d’un insider !

Il a été annoncé dans l’avion pour Boston juste avant Brésil-France

Cela s’est produit jeudi soir, à deux heures du coup d’envoi du match Brésil-France (1-2). Un certain Omar Altundag a assuré sur X : « Matthieu Udol est dans l’avion, direction Boston. Il ne jouera pas ce soir. A voir pour une éventuelle première sélection avec les Bleus face à la Colombie le 29 mars ». Les supporters du RC Lens ont demandé plus d’explications à ce fan du PSG ainsi que ses sources, sans réponse. Théo Hernandez ou Lucas Digne s’était-il blessé pour inciter le staff des Bleus à faire appel à Udol ?

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Il s’est avéré que cette affirmation était fausse. Même s’il n’a pas été bon, Hernandez a joué tout le match contre le Brésil. Et Digne devrait être titulaire ce soir contre la Colombie. Mais Matthieu Udol a tout intérêt à s’accrocher car Théo Hernandez n’a vraiment pas été bon jeudi. S’il continue à être aussi bon que depuis le début de la saison, peut-être que le Sang et Or finira bien par être dans l’avion pour Boston, début juin…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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