En dépit d’une saison extraordinaire, le RC Lens ne devrait pas remporter un deuxième titre de champion de France. Mais il l’est dans un domaine bien précis qui met en lumière le travaille de Jean-Louis Leca.

Malgré huit mois de rêve et un football emballant, le RC Lens ne devrait pas être sacré une deuxième fois champion de France après 1998. Les Sang et Or comptent un point de moins que le PSG, qui doit jouer un match en plus, face au FC Nantes au Parc des Princes. Et le duel à Bollaert entre les deux premiers, qui aurait pu tout faire basculer, a été honteusement reporter par la LFP à début mai afin de permettre au club de la capitale de bien préparer ses deux quarts de finale de Champions League contre Liverpool.

La valeur de l’effectif du RCL a augmenté de 136,7%

Mais il est toutefois un domaine dans lequel le RC Lens est le champion incontesté, c’est celui de la mise en valeur de son effectif. Depuis le 1er septembre, celui des Sang et Or a vu sa valeur augmenter de 136,7%, selon Transfermarkt ! Personne n’a fait mieux en France ! Le SCO d’Angers est 2e avec 122,3%. Le PSG, lui, est avant-dernier avec 2,4%, l’OM 16e avec 6,8%. A noter la belle 4e place du FC Nantes qui, malgré une saison catastrophique, voit la cote de son effectif augmenter de 76,5%. Mais peut-être que c’est dû au fait que la Maison Jaune a chamboulé son effectif lors du mercato hivernal. Parmi les grosses surprises, on soulignera le score négatif de l’OGC Nice. La valeur de l’effectif des Aiglons a chuté de 1,5% !

Cette première place du RC Lens met en valeur le travail exceptionnel réalisé par Jean-Louis Leca depuis un an. Le directeur sportif du Racing a su recruter des joueurs inconnus comme Sanson Baidoo, arrivé d’Autriche l’été dernier et qui pourrait être vendu pour plus de 40 M€ en Premier League à l’intersaison.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France