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FRANCE

RC Lens Mercato : discussions lancées pour un crack, sa réponse est déjà connue

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 09:20
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Dans sa quête de jeunes talents, le RC Lens aurait ciblé un jeune talent qui explose avec les U17 Nationaux du CS Mainvilliers.

Le RC Lens continue de s’activer sur le marché des jeunes talents. Selon des informations publiées par Africafoot, le club artésien suivrait de très près Kylian Bakari Viemont, un milieu de terrain prometteur de 17 ans qui explose actuellement avec les U17 Nationaux du CS Mainvilliers, club d’Eure-et-Loir (7 buts et 1 passe décisive en 19 matchs).

Le profil du jeune joueur franco-malien suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, et Lens n’est pas seul dans la course. En effet, le Toulouse FC serait également sur les rangs pour attirer cette future star du football français.

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Des discussions déjà entamées ?

Kylian Viemont s’est rapidement imposé comme un élément clé dans son équipe de jeunes. Sa vision du jeu, sa qualité technique et sa maturité au milieu de terrain ont convaincu les scouts de plusieurs formations de l’élite française. C’est dans ce contexte que le RC Lens, réputé pour sa politique de formation et son intégration de jeunes talents, a activé ses radars. Africafoot révèle que les Sang et Or auraient même déjà entamé des discussions avec le représentant du joueur pour un éventuel transfert cet été.

Pour le RC Lens, attirer un jeune talent comme Viemont s’inscrit dans une stratégie de long terme de remettre son centre de formation au goût du jour. Cette saison, Pierre Sage n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser plusieurs jeunes de la Gaillette : Antonio, Sylla, Lenne, Fofana, Ganiou, ou encore Bermont.

Viemont a donné sa réponse

Toulouse, de son côté, affiche la même détermination à convaincre le jeune milieu de poursuivre sa progression dans un environnement de Ligue 1. Malgré l’intérêt potentiel de clubs étrangers, la réponse du joueur est claire, et pour l’instant, il souhaiterait continuer sa carrière en France, dans un club où il pourra s’épanouir et gagner du temps de jeu.

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