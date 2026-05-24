Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le directeur sportif du RC Lens Jean-Louis Leca a profité du sacre en finale de la Coupe de France pour boucler un premier dossier du mercato.

Fraîchement sacré en Coupe de France, le RC Lens ne perd pas de temps pour structurer son été. Et une information confirmée par Africafoot, le directeur sportif Jean-Louis Leca a déjà bouclé un premier dossier juteux.

Zaroury définitivement transféré au Panathinaïkos

Comme attendu, Anass Zaroury ne portera plus le maillot lensois. Le Panathinaïkos a levé l’option d’achat pour un montant estimé à environ 3 millions d’euros, mettant fin à une aventure express en Ligue 1. Arrivé l’été dernier en provenance de Burnley FC pour près de 9 millions d’euros, l’ailier marocain n’aura jamais réellement réussi à s’imposer dans le collectif lensois. En une seule saison, son statut s’est progressivement effrité jusqu’à ce départ définitif.

En Grèce, le joueur de 25 ans s’est engagé pour trois saisons avec le Panathinaïkos. Son nouveau contrat comprendrait un salaire annuel d’environ 1,2 million d’euros, assorti de primes liées aux performances individuelles et collectives. Déjà prêté au club athénien, Zaroury avait montré des signaux plus encourageants ces derniers mois, retrouvant du temps de jeu et de la confiance dans un environnement plus stable.

Le RC Lens commence son grand ménage

Du côté du RC Lens, cette opération juteuse s’inscrit dans une logique assumée de rééquilibrage économique. Le club cherche à alléger sa masse salariale tout en réajustant un effectif parfois surdimensionné sur certaines lignes.

Sous la direction de Pierre Sage, certains joueurs n’avaient plus un rôle central dans le projet, accélérant naturellement leur départ. Ce premier mouvement confirme une tendance : Lens veut aller vite sur son mercato estival, entre gestion financière et optimisation sportive.