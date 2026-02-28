Le gardien du RC Lens, Robin Risser, est passé à côté de son match contre Monaco (2-3) il y a une semaine alors qu’un membre du staff de l’équipe de France était dans les tribunes de Bollaert. Mais cela ne devrait pas avoir trop de conséquences.

Six jours seulement après une prestation jugée très moyenne contre AS Monaco (défaite 2-3), sous les yeux attentifs de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France, Robin Risser était attendu au tournant. Le gardien du RC Lens savait que chaque détail comptait dans une période où la hiérarchie des portiers français reste ouverte, notamment derrière les titulaires habituels des Bleus. Et, à Strasbourg, il a répondu présent.

Lors du match nul obtenu sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace (1-1), le portier lensois a montré un visage bien plus rassurant. Certes, il a concédé un nouveau but sur un lob, une situation qui rappelle celui inscrit quelques jours plus tôt par Ansu Fati, sur lequel il n’avait pas été irréprochable. Mais réduire sa performance à cette seule action serait injuste. Le reste de sa rencontre a été solide : vigilant dans ses sorties, propre dans ses relances et décisif sur plusieurs tentatives adverses, il a permis à son équipe de rester dans le match. Une réaction attendue, et surtout nécessaire, dans un contexte où la moindre baisse de régime peut peser lourd.

« Ce qui compte avant tout, c’est la régularité »

Cette capacité à rebondir confirme une tendance observée depuis le début de la saison : Risser s’impose comme l’un des gardiens les plus réguliers du championnat. Ses performances lui valent d’ailleurs d’être, selon les évaluations du quotidien L’Équipe, le gardien le mieux noté de Ligue 1 sur la durée. Un indicateur qui témoigne de sa constance, qualité essentielle pour espérer franchir un cap au niveau international.

Mais la question restait entière : sa contre-performance face à Monaco, observée en direct par un membre du staff des Bleus, avait-elle compromis ses chances d’être appelé ? Pour y répondre, L’Équipe a sollicité Guy Stéphan, l’adjoint du sélectionneur Didier Deschamps. Et le message se veut rassurant.

« Les joueurs sont vus à chacun de leurs matches en club, que ce soit à la télévision ou au stade, a expliqué Stéphan. Les voir en tribunes apporte un élément supplémentaire, mais ce n’est pas une mauvaise prestation sur un match, ni même une très bonne, qui fait la différence. Ce qui compte avant tout, c’est la régularité. » L’ancien entraîneur a également tenu à rappeler la spécificité du poste : « Un gardien peut commettre une erreur visible sans que cela remette en cause l’ensemble de sa performance. Une mauvaise appréciation ou une relance manquée peut arriver, comme un attaquant peut rater une occasion évidente. »

Mars, une première échéance

Un discours qui confirme la ligne directrice du staff tricolore : juger les joueurs sur la durée plutôt que sur un instant isolé. Dans cette optique, la saison de Robin Risser plaide clairement en sa faveur. À seulement quelques mois des prochaines grandes échéances internationales, chaque match de Ligue 1 devient une opportunité supplémentaire de marquer des points.

Le gardien lensois peut donc aborder les prochaines semaines avec confiance. Sa réaction immédiate après une soirée difficile démontre une solidité mentale précieuse, qualité indispensable au plus haut niveau. Surtout, il reste pleinement dans la course à une convocation avec l’équipe de France.

Le prochain rassemblement, prévu en mars avec deux rencontres amicales face au Brésil et à la Colombie, constituera un premier indicateur fort. Une convocation serait un signal clair de la confiance du staff et confirmerait son changement de dimension. En attendant, Robin Risser n’a qu’une seule mission : continuer sur sa lancée et prouver, match après match, qu’il appartient désormais au cercle des gardiens français qui comptent.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France