Même s’il n’a pas réussi à s’imposer à la Meinau (1-1), le RC Lens a prouvé qu’il ne s’effondrerait pas après sa défaite contre Monaco (2-3). Ce dont son entraîneur, Pierre Sage, a convenu. L’OL et l’OM sont prévenus.

Une semaine après la désillusion face à l’AS Monaco à Bollaert (2-3), beaucoup s’interrogeaient sur la capacité du RC Lens à rester dans la course lors du sprint final. Cette défaite à domicile, concédée dans un match spectaculaire, avait fait naître le doute : les Sang et Or allaient-ils accuser le coup au moment où chaque point devient décisif ? Leur déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace, une équipe en pleine confiance, apportait un premier élément de réponse.

Et la réponse a été claire, même si le tableau d’affichage n’a pas totalement récompensé leurs efforts. Avec un match nul (1-1), Lens n’a pris qu’un point, mais la prestation a été bien plus convaincante que le résultat brut ne le laisse penser. Dominateurs dans le jeu, plus entreprenants et souvent dangereux dans les trente derniers mètres, les Lensois ont montré qu’ils avaient digéré la déception monégasque. Ils ont surtout affiché un visage conquérant face à un adversaire alsacien qui restait sur des performances solides, notamment contre l’Olympique de Marseille (2-2) et l’Olympique Lyonnais (3-1).

Ce point pris à la Meinau ne change pas radicalement la situation comptable, surtout si le Paris Saint-Germain venait à s’imposer au Le Havre AC et à creuser un écart en tête du classement. Mais il envoie un signal important : Lens n’est pas en train de s’effondrer. Bien au contraire, l’équipe semble déterminée à se battre jusqu’au bout, portée par un collectif soudé et un projet de jeu toujours aussi exigeant.

Pierre Sage salue la réaction et l’état d’esprit

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur lensois Pierre Sage n’a pas caché sa frustration, tout en soulignant la qualité de la réaction de ses joueurs. « Je suis déçu du résultat mais fier de la réaction des joueurs et du match qu’on a livré. Je pense qu’on a livré le match pour l’emporter mais on n’a pas fini nos actions. Mais j’ai aimé l’attitude. Un autre résultat aurait récompensé les joueurs et leurs efforts, mais en sortant d’une défaite contre Monaco, c’était important pour nous d’envoyer un autre message et on l’a très bien fait ce soir », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le technicien a également insisté sur la maturité affichée par son groupe après avoir concédé un but évitable : « Au vu du scénario de la semaine dernière et de la frustration qui en est ressortie, j’ai trouvé qu’on avait une attitude de compétiteur. Même si on se met un peu en difficulté en prenant ce but suite à une erreur, l’équipe dégage quelque chose qui rassure. Car au final, on ne perd pas le fil comme la semaine passée. Ce sont de très bons signes. Et à l’inverse de nous plomber, ce but a resserré les liens, ça a remis du dynamisme dans l’équipe. »

Ces mots traduisent une réalité visible sur le terrain : Lens n’a jamais sombré mentalement. Au contraire, les Sang et Or ont continué à pousser, à presser et à imposer leur rythme, preuve d’une solidité psychologique essentielle dans la dernière ligne droite d’une saison.

Un message envoyé aux concurrents

Au-delà du résultat, cette prestation confirme que Lens reste un candidat sérieux dans la lutte aux premières places. Leur domination territoriale et leur capacité à se créer des situations dangereuses rappellent que cette équipe possède les armes pour rivaliser avec les meilleurs, même dans un contexte de pression maximale.

Le message est clair pour les poursuivants comme Marseille ou Lyon : ils ne pourront pas compter sur un effondrement lensois. L’intensité, la discipline collective et la qualité technique aperçues à Strasbourg démontrent que le groupe conserve intactes ses ambitions.

Une semaine prochaine décisive

La confirmation est attendue très rapidement. Dès jeudi, Lens se déplacera sur la pelouse du Groupama Stadium pour un rendez-vous crucial en Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais. Une rencontre à élimination directe qui pourrait renforcer encore la dynamique positive du groupe en cas de qualification.

Dans cette période charnière, chaque match peut influencer le moral et la trajectoire d’une équipe. Lens a montré à Strasbourg qu’il avait les ressources pour rebondir et rester compétitif. Reste désormais à transformer ces bonnes intentions en victoires, condition indispensable pour continuer à rêver grand jusqu’au bout de la saison.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France