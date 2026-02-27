RC Strasbourg – RC Lens (1-1) : un point et des gros regrets, les notes des Sang et Or

Ce vendredi, le RC Lens ouvrait la 24e journée de Ligue 1 sur la pelouse du RC Strasbourg. Dans un match où il a été piégé par une erreur de Ganiou dès la 18e minute, le RCL a ensuite multiplié les occasions, pour finir par trouver la faille en seconde période grâce à Sangaré (62e). Un point, c’est tout pour Lens qui repart de l’avant mais avec de gros regrets quand même (25 tirs à 8, pour seulement 5 cadrés). Dans la course au titre, les Sang et Or pourraient voir le PSG s’envoler à 4 points. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

SARR

Comme la semaine dernière, il a été le patron d’une défense très jeune et qui a commis des erreurs. Impeccable dans ses interventions, il a largement tenu la baraque pour faire face à la très dangereuse attaque strasbourgeoise. Il s’est fait une frayeur en pensant concéder un penalty devant Panichelli à la 65e, mais l’arbitre a pris la décision de l’annuler. Un juste retour des choses après avoir refusé de siffler un penalty après un contact de Doué sur Abdulhamid en première période.

LES PISTONS

Un nouveau gros match de Saud Abdulhamid sur le côté droit, qui semble monter en puissance match après match. Il aurait même mérité d’obtenir un penalty sur le contact avec Doué, mais Monsieur Turpin en a décidé autrement. Du côté de Matthieu Udol, il a multiplié les centres (7) sans jamais réussir à faire mouche, mais il s’est aussi procuré plusieurs situations de buts assez chaudes. Auteur de 4 tirs, il n’est pas passé loin de marquer.

THOMASSON

Le combat du milieu de terrain a été intense, et il a dû batailler devant Barco, El-Mourabet et compagnie pour gratter les ballons (6 récupérés). À la 41e, son corner est très bien tiré et permet à Saïd de dévier pour Édouard, qui n’a pas pu reprendre. Sa nouvelle galette pour Thauvin à la 59e aurait largement mérité mieux. Il a énormément donné, et est sorti à la 73e pour l’entrée d’Haidara.

SANGARÉ

De retour dans le onze, il a montré à quel point il avait manqué dans cette équipe. Il a peut-être eu un peu de mal à rayonner au départ, mais sa merveilleuse frappe a permis à Lens d’égaliser dans un match où les occasions se sont multipliées. Il termine la rencontre avec 7 ballons récupérés et 5 interceptions.

Les flops

GANIOU

Si on ne voit que le positif, on peut largement dire qu’il a livré un match très solide ce soir. Mais le foot de haut niveau est bien plus intransigeant, et son énorme erreur sur le but strasbourgeois entâche évidemment sa prestation. Sa passe en retrait a mis Panichelli sur un fauteuil et le pauvre Risser a dû subir un nouveau lob après celui de Fati la semaine dernière. Heureusement, Lens repart quand même avec un point. C’est mieux que rien, même si on pourra se demander ce qu’il se serait passé sans cette grossière erreur…

THAUVIN

On ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre avec le numéro 10. À chaque match, une lecture différente sur sa prestation. Ce soir, il a vraiment été en dessous (24 ballons perdus, plus haut total du match). Juste avant le premier but, il tergiverse trop et permet à Strasbourg d’initier une attaque finalement décisive. Il s’est montré plus dangereux juste avant l’heure de jeu, mais sa tête sur la galette de Thomasson doit être mieux négociée, surtout qu’il était seul dans la surface. Il sort à la 81e pour l’entrée de Sotoca.

ÉDOUARD

Buteur la semaine dernière contre Monaco, il aurait pu soigner encore plus ses statistiques, mais ses crampons en ont décidé autrement. 6 tirs pour lui ce soir, dont deux gros ratés : à la 41e après une déviation de Saïd de la tête suite à un corner, et à la 44e après un nouveau service de Saïd où il se rate complètement. Ses 4 autres tirs n’ont pas connu plus de réussite, et il est directement rentré au vestiaire après sa sortie à la 60e, visiblement très frustré de son match.

Les notes des Lensois

Risser (5) – Celik (4), Ganiou (5), Sarr (7) – Abdulhamid (6), Sangaré (7), Thomasson (6), Udol (6) – Thauvin (4), Edouard (3), Saïd (5).