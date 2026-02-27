OL : Fonseca en panique avant l’OM, le RC Lens va aussi devoir en faire les frais

Privé de quatre attaquants contre l’OM, Paulo Fonseca va être obligé d’innover avec l’OL, et le RC Lens va également devoir se tenir prêt.

Ce dimanche, l’OM reçoit l’OL pour un énorme choc de la 24e journée de Ligue 1 en haut du tableau. Mais pour cette rencontre, Paulo Fonseca n’aura pas la même chance qu’Habib Beye, étant donné que Lyon devra faire sans quatre attaquants !

En effet, Nuamah, Fofana, Sulc et Moreira manqueront à l’appel. Un sacré coup dur pour le coach portugais, qui a été contraint de revoir ses plans. En conférence de presse, il a confié qu’il a dû accélérer la préparation de sa recrue Roman Yaremchuk, prêté par l’Olympiakos avec une option d’achat fixée à 4 millions d’euros.

Yaremchuk va enchaîner

« Nous n’avons pas beaucoup de solutions. J’avais préparé Roman pour être prêt pour le match de Lens, mais avec ce problème, nous devons anticiper afin qu’il puisse commencer contre Marseille. C’est une question à la fois physique et tactique : il doit connaître l’intention de l’équipe et de nos joueurs. Je pense que c’est un joueur très intéressant dans la surface, physiquement et techniquement fort, capable de jouer dans la profondeur. C’est un vrai attaquant », a confié Fonseca.

Par ricochet, le RC Lens fera donc aussi les frais de ce réajustement. D’ici jeudi, l’infirmerie ne se videra peut-être pas, et Yaremchuk pourrait donc enchaîner contre les Sang et Or.