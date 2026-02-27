À LA UNE DU 27 FéV 2026
[18:03]OL : Fonseca en panique avant l’OM, le RC Lens va aussi devoir en faire les frais
[17:38]PSG Mercato : c’est confirmé, Doha prépare un été XXL mais peut trembler pour Barcola et Dembélé
[17:10]ASSE : un Marseillais prêt à déboulonner Montanier chez les Verts !
[16:45]FC Nantes : Kombouaré met une journaliste KO dès sa première conférence de presse au Paris FC
[16:40]Pronostic OM – OL : qui pour remporter cet Olympico explosif ?
[16:34]OM Mercato : un gros départ se confirme, Marseille veut se consoler avec un ancien du RC Lens
[16:13]FC Barcelone : Flick lâche une annonce sur son avenir et fait un aveu sur le PSG
[15:48]FC Nantes : Centonze dévoile le pari fou de Kantari qui a tout changé
[15:40]Pronostic Metz – Stade Brestois : un pas de plus vers la L2 pour les Messins ?
[15:20]ASSE Mercato : la recrue rêvée pour l’OM s’annonce chez les Verts ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : Fonseca en panique avant l’OM, le RC Lens va aussi devoir en faire les frais

Par William Tertrin - 27 Fév 2026, 18:03
💬 Commenter
Paulo Fonseca (OL)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Privé de quatre attaquants contre l’OM, Paulo Fonseca va être obligé d’innover avec l’OL, et le RC Lens va également devoir se tenir prêt.

Ce dimanche, l’OM reçoit l’OL pour un énorme choc de la 24e journée de Ligue 1 en haut du tableau. Mais pour cette rencontre, Paulo Fonseca n’aura pas la même chance qu’Habib Beye, étant donné que Lyon devra faire sans quatre attaquants !

En effet, Nuamah, Fofana, Sulc et Moreira manqueront à l’appel. Un sacré coup dur pour le coach portugais, qui a été contraint de revoir ses plans. En conférence de presse, il a confié qu’il a dû accélérer la préparation de sa recrue Roman Yaremchuk, prêté par l’Olympiakos avec une option d’achat fixée à 4 millions d’euros.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Yaremchuk va enchaîner

« Nous n’avons pas beaucoup de solutions. J’avais préparé Roman pour être prêt pour le match de Lens, mais avec ce problème, nous devons anticiper afin qu’il puisse commencer contre Marseille. C’est une question à la fois physique et tactique : il doit connaître l’intention de l’équipe et de nos joueurs. Je pense que c’est un joueur très intéressant dans la surface, physiquement et techniquement fort, capable de jouer dans la profondeur. C’est un vrai attaquant », a confié Fonseca.

Par ricochet, le RC Lens fera donc aussi les frais de ce réajustement. D’ici jeudi, l’infirmerie ne se videra peut-être pas, et Yaremchuk pourrait donc enchaîner contre les Sang et Or.

OLOMRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM, RC Lens