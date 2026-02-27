Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si Habib Beye ne fait pas encore l’unanimité chez les supporters de l’OM après sa défaite à Brest (0-2), il semble représenter une garantie fiable face aux cadors de Ligue 1.

Malgré le revers concédé à Brest (0-2), Habib Beye serait-il en train de gagner du crédit à l’OM ? En plus de son stage commando apprécié à Marbella, son bilan face aux équipes du top 8 de Ligue 1 rassure avant le prochain choc face à l’OL (dimanche, 20h45) et suscite déjà l’enthousiasme des supporters.

Beye a la recette contre les cadors de L1

Depuis son arrivée, Beye sait qu’il doit convaincre après un passage mitigé sur le banc du Stade Rennais. Pourtant, il a la recette face aux cadors de Ligue 1, En 7 rencontres face au Top 8 du championnat, il affiche un bilan remarquable : 5 victoires, 1 nul et seulement 1 défaite. Les chiffres sont parlants : 3-1 contre Lyon, 0-0 face au RC Lens, Strasbourg battu 4-1, Monaco dominé 4-1, Lille 2-0, victoire face à l’OM 1-0 et seule défaite lourde contre le PSG (0-5). Cette statistique montre que, hormis Paris, Beye sait préparer ses matchs face aux équipes ambitieuses et tirer le meilleur de son effectif.

Des joueurs plus impliqués à l’OM

Pour les supporters, cette série est une véritable bouffée d’air. Après des jours sombres et de doutes au sujet de Beye, le voir capable de tenir tête aux gros clubs relance l’espoir et la confiance autour du projet. Au-delà des résultats, c’est aussi la philosophie de jeu et l’état d’esprit insufflés par Beye qui pourraient séduire. À Marbella, RMC Sport observe que les joueurs ont semblé davantage impliqués, plus disciplinés et déterminés à faire bonne figure pour remplir les objectifs de fin de saison. Dimanche, l’OM se présentera donc avec une confiance renforcée et une dynamique nouvelle pour offrir aux supporters une fin de saison qu’ils méritent.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France