Disparu des radars depuis sa mise en retrait de la présidence de l’OM, Pablo Lonfoeria a fait une apparition très remarquée sur les réseaux.

On a retrouvé Pablo Longoria ! Disparu de la circulation médiatique depuis son départ annoncé à la présidence de l’OM, le dirigeant espagnol a refait parler de lui via un cliché partagé sur X par Calum Campbell.

Sur cette photo prise au restaurant, l’actuel président de l’OM apparaît détendu et souriant. Campbell légende : « Ce fut un honneur de dîner ce soir avec le Président de l’OM. Merci pour les rires et la passion que tu témoignes à notre club, notre ville et notre avenir. Alors que son passage au club touche bientôt à sa fin, merci pour tout, Pablo. Nous nous relèverons. Aux Armes ! »

« Je vais perdre du poids pour ressembler à De Bruyne ! »

Mais le plus drôle est venu de l’insider marseillais Marwan Belkacem, qui a ironisé sur le cliché : « La direction de l’OM ne plaisantait pas au sujet de ces discussions avec De Bruyne ! » Une comparaison humoristique entre le physique de Campbell et celui de Kévin De Bruyne, approché cet été pour une arrivée à l’OM. Campbell a suivi le ton humoristique : « Je vais perdre du poids pour ressembler à De Bruyne. »

Entre nostalgie et humour, Longoria rappelle que même hors terrain, il sait faire parler de lui. Et à l’OM, ce retour sous les projecteurs fait sourire les supporters. Ces derniers devraient avoir la mâchoire plus serrée lors de l’Olympico, dimanche soir à l’Orange Vélodrome en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (20h45).