La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’OM traverse une saison sous haute tension, le dernier rapport de l’UEFA vient confirmer l’ampleur du malaise économique. Et dans le même temps, l’avenir de Benjamin Pavard prend un tournant inattendu.

Les chiffres font froid dans le dos. À la clôture de l’exercice 2024-2025, au 30 juin 2025, l’UEFA a officialisé la nouvelle hier : l’OM affiche une perte avant impôts de 105 millions d’euros. Une somme colossale qui place le club phocéen parmi les plus mauvais élèves d’Europe. Seuls trois clubs font pire : Tottenham Hotspur (148 M€), l’OL (196 M€) et Chelsea FC (407 M€). Un gouffre financier qui interroge directement la gestion globale et met un peu plus de pression sur Frank McCourt, déjà critiqué par une partie des supporters.

L’OM de McCourt a dévissé

Dans son rapport, l’UEFA précise : « Les pertes financières surviennent généralement lorsque les performances sportives ne sont pas à la hauteur des attentes. Les résultats avant impôts varient également considérablement en raison des fluctuations annuelles des bénéfices liés aux transferts. Le processus de l’UEFA évalue les clubs sur une période de trois ans, ce qui permet de lisser ces effets. » Un message qui nuance, mais qui n’efface pas la réalité : l’OM est dans le rouge vif. À l’inverse, le LOSC Lille brille avec 94 millions d’euros de bénéfices avant impôts. Derrière les Dogues, on retrouve Crystal Palace (68 M€), Atalanta Bergame (59 M€), Celtic FC (54 M€) et Inter Milan (50 M€). Le contraste est saisissant.

Pavard, coup de théâtre final

Un autre dossier brûlant s’invite à la table. Selon le journaliste Nicolo Schira, l’avenir de Benjamin Pavard est en pleine évolution. Le Borussia Dortmund ainsi qu’un club saoudien ont pris des renseignements concernant le défenseur marseillais. De son côté, l’Inter Milan chercherait à vendre le joueur, tandis que l’OM ne souhaiterait plus lever l’option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Résultat : le champion du monde pourrait rapidement plier bagage. Entre pertes XXL et avenir flou pour un joueur décevant censé être un leader de vestiaire, l’OM aborde un tournant stratégique majeur. La gestion sportive et financière va être scrutée à la loupe dans les prochaines semaines. À Marseille, plus que jamais, rien n’est simple.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France