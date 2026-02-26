À LA UNE DU 26 FéV 2026
FC Nantes : le surnom humiliant donné par Kita à Longoria (OM)

Par Raphaël Nouet - 26 Fév 2026, 10:08
💬 Commenter
Waldemar Kita plaisantant avec des dirigeants du PFC avant un match de Nantes.
En froid depuis des années avec le président de l’OM, Pablo Longoria, mais encore plus depuis l’incident à Auxerre, le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, l’a affublé d’un surnom humiliant.

On le sait, les relations entre Waldemar Kita et l’Olympique de Marseille sont très fraîches. Le propriétaire du FC Nantes n’a apprécié aucune des transactions réalisées avec le club provençal, le transfert de Valentin Rongier en 2019 ayant mis le feu aux poudres. A l’époque, déjà, le Polonais reprochait aux dirigeants phocéens de négocier d’abord avec le joueur et ensuite avec le club, ce qui est interdit par le règlement. Depuis, les choses ne sont pas améliorées, bien au contraire. Avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, c’est même devenu la norme, comme au moment du transfert de Quentin Merlin en janvier 2024.

Kita surnomme Longoria « l’écolier »

Mais avec Longoria, les choses ont vraiment dégénéré à partir de février 2025. Après que le président de l’OM a dégoupillé lors d’une défaite à Auxerre (0-3), parlant d’un championnat corrompu. Le patron du FC Nantes s’en était pris à lui lors d’un conseil d’administration de la LFP, lui intimant de respecter davantage le championnat de France. En outre, le Polonais est dans le camp de Nasser al-Khelaïfi (qui lui envoie des montres de luxe chaque année…) alors que Pablo Longoria estime que le Qatar doit être écarté de la LFP. Pour l’humilier davantage, Waldemar Kita surnommerait Pablo Longoria « l’écolier », selon L’Equipe, lors des CA de la LFP.

Le plus terrible dans l’histoire, précise L’Equipe, c’est que personne ne vient en aide à Pablo Longoria, qui s’est isolé de tous au sein de la Ligue et est sur le point de quitter l’OM, où Frank McCourt a préféré soutenir Medhi Benatia dans le conflit qui oppose les deux hommes. Waldemar Kita n’aura donc bientôt plus de tête de Turc à la LFP…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)
07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)
15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

