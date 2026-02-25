FC Nantes Mercato : c’est validé pour l’arrivée de Lepenant à Toulouse cet été !

Grosse valeur marchande du FC Nantes, Johann Lepenant ne devrait pas rester au club l’été prochain. Le milieu de terrain est annoncé à Toulouse, et il fait déjà vibrer les supporters.

Toulouse met le paquet sur Lepenant, profil idéal au milieu

Le TFC cible résolument Johann Lepenant, jeune milieu du FC Nantes, comme évoqué par Emmanuel Merceron. Débarqué au FCN l’été dernier après un prêt pour 2,5 millions d’euros après avoir porté les couleurs de Lyon, il dispose d’un potentiel qui attire tous les regards malgré la saison très délicate du club. Toulouse veut en faire l’homme central de son projet, espérant flairer le bon coup sur un marché des milieux de terrain très disputé.

Un dossier délicat à négocier : contrat longue durée, prix en hausse

Sous contrat jusqu’en 2029, Lepenant affiche une valeur estimée à 7 millions d’euros. Mais si Nantes venait à être relégué, son transfert deviendrait plus accessible. Pour Toulouse, il s’agit d’une opportunité rare de renforcer l’axe, avec un joueur à relancer et encore en pleine progression. Le club doit avancer vite pour ne pas voir la concurrence lui griller la priorité.

Le milieu du TFC bouleversé : urgence à recruter

Avec le départ de Cristian Cásseres et la fin de prêt de Pape Demba Diop, Toulouse doit retomber sur ses pieds. Abu Francis reste incertain malgré des progrès récents. Pour la cellule de recrutement, désormais animée par Viktor Bezhani, le chantier du milieu devient la priorité numéro un, Lepenant représentant le profil capable de redonner équilibre et énergie à l’entrejeu toulousain.

Les supporters du TFC déjà conquis par Lepenant

L’idée de voir Lepenant en violet fait l’unanimité. Un sondage récent lancé par le site LesViolets.Com place l’ex-Nantais largement en tête des attentes : 612 supporters sur 1155 le veulent titulaire d’emblée, loin devant le choix du banc (292) ou le refus (251). Cet engouement traduit une attente immense autour de ce joueur énergique, perçu comme la pièce manquante dans un collectif en pleine refonte.

Ce possible transfert représenterait une grosse perte pour le FC Nantes, qui doit se battre pour obtenir la place de barragiste en fin de saison. Mais que le club reste en Ligue 1 ou qu’il descende en Ligue 2, l’avenir de Lepenant devrait s’écrire loin des Canaris…