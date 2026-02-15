FC Nantes Mercato : une porte de sortie en Ligue 1 s’offre déjà à Lepenant

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Alors que le mercato hivernal battait son plein, le milieu de terrain du FC Nantes, Johann Lepenant, a fait l’objet d’un intérêt prononcé du côté du Toulouse FC, finalement sans que cela ne se concrétise. Mais, selon Emmanuel Merceron, spécialiste du FC Nantes, le club haut‑garonnais « suivait très attentivement » le joueur, nourrissant l’espoir de l’accueillir dès l’été prochain.

Un prêt envisagé qui n’a pas abouti

L’objectif affiché par Toulouse aurait été d’obtenir Lepenant sous forme de prêt afin de renforcer son milieu de terrain pour la deuxième partie de saison. Cependant, comme l’a relayé l’insider Bouchaïb Hailoui, le deal a « capoté à la toute fin du mercato », bien que Toulouse se soit quand même renforcé au milieu dès début janvier avec l’arrivée de Pape Demba Diop.

Le profil de Lepenant

Âgé de 23 ans, Johann Lepenant est un milieu français formé notamment au Stade Malherbe Caen avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais, puis d’être transféré définitivement au FC Nantes où il s’est imposé comme un joueur régulier de l’entrejeu. Techniquement à l’aise balle au pied et apprécié pour son activité dans l’axe, il constitue un profil intéressant pour des équipes du milieu de tableau de Ligue 1.

Au FC Nantes, Lepenant est régulièrement titulaire et ne devrait, logiquement, pas rester au club en cas de descente en Ligue 2 en fin de saison. Et le TFC s’annonce déjà comme une porte de sortie crédible, alors que Lepenant est valorisé à 7 millions d’euros par Transfermarkt.