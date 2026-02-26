À LA UNE DU 26 FéV 2026
Par Raphaël Nouet - 26 Fév 2026, 12:04
💬 Commenter
Ousmane Dembélé lors du match entre l'AS Monaco et le PSG.
L’attaquant du PSG Ousmane Dembélé a participé au concert des Enfoirés, le 17 janvier, et il s’est mis toutes les vedettes dans la poche, même Matt Pokora, pourtant supporter de l’OM.

L’Equipe publie ce jeudi un article sur la participation d’Ousmane Dembélé au concert des Enfoirés le 17 janvier. On y apprend que les organisateurs étaient un peu inquiets car, la veille, l’attaquant affrontait le LOSC avec le PSG. En sachant qu’en cas de blessure ou de défaite, il y avait un gros risque pour qu’il annule sa participation. Mais non seulement Paris s’est imposé 3-0 mais le Ballon d’Or 2025, auteur d’un doublé, a marqué l’un des buts de la saison d’un lob magique. C’est donc plein d’entrain qu’il s’est présenté le lendemain à l’Accor Arena pour le concert qui sera diffusé demain par TF1.

Matt Pokora a lancé un chant en son honneur !

On apprend qu’il a conquis tout le monde pendant son passage à Bercy, même les supporters de l’OM ! « Après que le joueur a fredonné l’emblématique refrain des Restos, Patrick Bruel glissa un mot à l’oreille de Matt Pokora, supporter assumé de l’Olympique de Marseille, pour lui demander de lancer un autre célèbre chant : « Et Ousmane Ballon d’Or ! Et Ousmane Ballon d’Or ! », repris par tout le public. L’histoire ne dit pas si le Marseillais Soprano l’a lui aussi repris à pleins poumons mais Anne Marcassus voit en ce moment un symbole de l’esprit des Enfoirés : « C’est un soir où tout le monde est rassemblé, où il n’y a pas de rivalités, c’était un joli clin d’œil que Matt lance ce chant ». »

Une preuve de plus que la notoriété n’a pas changé Ousmane Dembélé. Même si les négociations pour sa prolongation de contrat avec le PSG sont compliquées car il réclame un gros salaire, il demeure un homme simple, accessible et toujours prêt à aider les démunis.

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)
06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

