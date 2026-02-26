Hier, le PSG a eu chaud contre l’AS Monaco en play-offs retour de la Champions League (2-2). Mais non seulement il a fini par se qualifier mais, en plus, il a fait un pas important vers un transfert majeur cet été.

Ce jeudi matin, les quotidiens tombent à bras raccourcis sur le Paris Saint-Germain après son nul poussif face à l’AS Monaco (2-2) hier en play-offs retour de la Champions League. Luis Enrique avait promis que ses joueurs seraient concernés, malgré la victoire 3-2 de l’aller, ça ne s’est pas trop vu ! Une nouvelle fois bien secoués par une équipe monégasque qui avait déjà mené 2-0 à l’aller, les Parisiens ont eu besoin de plusieurs coups de pouce (expulsion sévère de Coulibaly, dernière action manquée par l’ASM) pour ne pas être contraints aux prolongations. Le niveau de certains de ses cadres interroge. Mais, bonne nouvelle, la direction du PSG a sans doute fait un grand pas vers un gros transfert cet été pendant le match !

Akliouche a impressionné

Ce transfert, c’est celui de Maghnes Akliouche. Pisté l’été dernier par le PSG, le milieu offensif avait été retenu par l’ASM. Pas vraiment une bonne idée car, même s’il a fait ses débuts avec l’équipe de France à l’automne, le joueur de 24 ans est apparu très loin de son meilleur niveau (5 buts et 6 passes décisives en 31 matches). Mais hier, il a mis tout le monde d’accord. Non seulement il a ouvert le score à la 45e minute d’un plat du pied gauche précis mais il a été tout proche de doubler la mise en seconde période. Et a, plus globalement, affiché un niveau très élevé, L’Equipe parlant de « symphonie inachevée », qui donne « envie de le revoir en bleu ». Le quotidien sportif lui a accordé la note de 7, la meilleure du match avec Zakaria.

L’Equipe ajoute également que Maghnes Akliouche n’aurait « pas fait tache dans le camp d’en face ». C’est exactement ce que se dit Luis Campos depuis des mois. Si le directeur sportif du PSG avait encore un doute sur la capacité du Monégasque a assumé la pression qui règne dans la capitale, il a été levé hier avec sa performance XXL. Cet été, l’ASM ne pourra plus retenir son joueur, qui rêve d’ailleurs. Paris aura toute l’attitude pour finaliser le transfert estimé à 80 M€ d’un Francilien qui n’attend que ça. S’il se finalise, on pourra dire qu’une grosse étape a été franchie le 25 février, quand Akliouche a ébloui le Parc des Princes.

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League