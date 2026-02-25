PSG – AS Monaco : Paris se qualifie dans la douleur pour les 8es, les notes des Parisiens

Le PSG a été accroché ce mercredi soir par l’AS Monaco (2-2), lors du barrage retour de la Ligue des Champions, mais se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition.

Vainqueur à l’aller au stade Louis-II (2-3), le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel au match retour face à l’AS Monaco en concédant le match nul sur sa pelouse (2-2), validant son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais tout n’a été parfait pour les Parisiens, loin de là.

Apathiques et sans inspiration en première période, les hommes de Luis Enrique ont été punis juste avant la pause par un but de Maghnes Akliouche (45e), relançant totalement le suspense pour la qualification. En supériorité numérique après l’expulsion de Mamadou Coulibaly (58e), les champions d’Europe en titre ont réagi au retour des vestiaires en marquant deux buts en l’espace de six minutes par l’intermédiaire de de Marquinhos (60e) et Khvicha Kvaratskhelia (66e). En toute fin de rencontre, le PSG a encore tremblé en concédant un deuxième but signé Jordan Teze (90+1e).

Les notes des Parisiens

Matvey Safonov (5) : De nouveau préféré à Lucas Chevalier dans les cages parisiennes, le gardien russe ne peut pas grand-chose sur les deux buts monégasques (45e, 90+1e) et s’est montré vigilant sur le reste de la rencontre.

Achraf Hakimi (6) : Le Marocain s’est montré plutôt solide défensivement et a été très actif offensivement sur son couloir droit.

Marquinhos (6) : Trop tendre en début de match, le capitaine du PSG est monté en puissance au fil de la rencontre et s’est montré décisif offensivement, relançant les Parisiens par son but égalisateur (60e).

Willian Pacho (6) : À l’image de son gros retour défensif devant Maghnes Akliouche (5e), l’Équatorien a été impérial jusqu’au deuxième but de l’AS Monaco où il doit mieux dégager le ballon (90+1e).

Nuno Mendes (4) : En difficultés défensivement face à un Maghnes Akliouche très remuant dès les premières secondes, le Portugais est fautif sur le but de l’ASM (45e), se trouvant trop loin de l’ailier monégasque. Il s’est en revanche montré beaucoup plus intéressant offensivement, faisant souvent la différence en repiquant dans l’axe.

Vitinha (5) : Même s’il a parfois semblé émoussé physiquement, l’ancien joueur du FC Porto a été plutôt propre ce soir, avec notamment 97% de passes réussis.

Warren Zaïre-Emery (4) : Le Français a très peu influé sur le jeu de son équipe et s’est laissé trop facilement éliminer par Caio Henrique sur le but monégasque (45e). En dehors de cette action, il a toutefois affiché une grosse activité défensive. Remplacé par Dro Fernandez (87e).

Joao Neves (5) : L’ancien joueur de Benfica a été dans le dur en première période avec plusieurs pertes de balle dans des zones dangereuses du terrain, avant de se reprendre en seconde période comme l’ensemble de ses partenaires.

Khvicha Kvaratskhelia (6) : Après une première période où il a semblé en manque d’implication, le Géorgien s’est repris au retour des vestiaires, inscrivant le deuxième but parisien en concluant de près après une frappe d’Achraf Hakimi repoussé par Philipp Kohn (66e).

Bradley Barcola (4) : Hormis une frappe sur la barre transversale (41e), l’ancien Lyonnais a été très discret, surtout après son repositionnement en pointe après la pause. Remplacé par Kang-In Lee (69e).

Désiré Doué (7) : Aligné en pointe de l’attaque parisienne en l’absence d’Ousmane Dembélé, l’ancien Rennais a beaucoup décroché et a manqué de précision dans l’avant-dernier et le dernier geste en première période. Repositionné ailier gauche au retour des vestiaires, il a sonné la révolte parisienne, offrant sur un plateau le but de l’égalisation à Marquinhos (60e) et étant globalement dans tous les bons offensifs de son équipe en seconde période. Remplacé par Gonçalo Ramos (88e).

