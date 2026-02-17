À LA UNE DU 18 FéV 2026
[00:00]FC Barcelone : Flick intègre une femme à son staff, le vestiaire en folie ! 
[23:09]Real Madrid : Vinicius offre la victoire face à Benfica malgré un nouveau scandale raciste
[22:55]PSG : Paris renverse Monaco grâce à Doué et prend une option sur les 8es de LDC, les tops et flops
[22:30]Droits TV : Ligue 1+ (déjà) vouée à disparaître ? Une réponse est tombée
[22:02]PSG : Dembélé blessé contre Monaco, Luis Enrique paye une terrible gestion
[21:52]OL Mercato : un transfert XXL dans les tuyaux, les dirigeants se frottent déjà les mains
[21:06]RC Lens : un éventuel sacre en Ligue 1 fait déjà polémique, les supporters se déchirent !
[20:43]OM : Jérôme Rothen prend le FC Nantes pour fracasser les dirigeants marseillais et Beye
[20:20]ASSE : Ferreira, Lamba, Bernauer, Tardieu, Jaber… quel rôle à leur retour ?
[19:49]AS Monaco – PSG : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Paris renverse Monaco grâce à Doué et prend une option sur les 8es de LDC, les tops et flops

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 22:55
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les tops et flops des joueurs du PSG après la victoire renversante face à l’AS Monaco (2-3).

Ce mardi soir, le PSG a renversé l’AS Monaco, qui menait 2-0 après 18 minutes dans ce barrage aller de Ligue des Champions. Malgré une première période cata avec également un penalty manqué de Vitinha (22e) et la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé (27e), Désiré Doué a sonné la révolte juste après son entrée, avant qu’Achraf Hakimi n’égalise à la 41e. En seconde période, Golovin a été exclu (48e), et Doué a pu inscrire un doublé pour donner la victoire aux siens.

Les tops

HAKIMI

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Contrairement à Mendes, lui a été décisif pour retourner la situation. Profitant d’un mauvais renvoi de Köhn après la frappe de Doué, il parvient à égaliser dans un angle vraiment pas évident. Son but a permis à Paris de revenir à égalité à la mi-temps

ZAÏRE-EMERY

Précieux au milieu, sa puissance a fait la différence en seconde période étant donné qu’il initie l’attaque sur le 3e but parisien. Il est à la dernière passe d’un magnifique mouvement collectif, qui permet à Doué d’inscrire son doublé.

DOUÉ

Entré dès la 27e minute après la blessure de Dembélé, il a retourné la rencontre à lui seul. Pointé du doigt lors de la polémique liée aux déclarations du Ballon d’Or, il a réduit l’écart à 2-1 deux minutes après son entrée, avec une célébration main sur les oreilles. Avant la mi-temps son tir en force du droit est renvoyé par Köhn sur Hakimi, qui marque pour le 2-2. Enfin, il est une nouvelle fois décisif en inscrivant le 3e but victorieux d’un tir croisé du gauche.

Les flops

MENDES

Même si le PSG a gagné, il a mis son équipe dans le dur d’entrée avec une transversale complètement ratée qui a donné un bon mouvement monégasque, conclut par le premier but de Balogun après moins d’une minute de jeu. Défensivement très compliqué pour lui ce soir, il a souffert dans son duel avec Akliouche, et compte 17 ballons perdus ce soir, soit le plus haut total du match avec Doué.

MARQUINHOS

Fautif sur le deuxième but monégasque, il renvoie mal un ballon, récupéré ensuite par Golovin, ce qui permet à Balogun de marquer le 2-0. Pas impérial ce soir, il aurait même pu être sanctionné d’une main après avoir manqué un coup de tête sur corner à la 70e, mais l’arbitre n’a pas accordé de penalty à l’ASM.

VITINHA

Pas dans un grand jour non plus, il illustre son mauvais match par son penalty manqué devant Köhn, qui a pris le dessus sur le tir du droit à mi-hauteur du Portugais.

PSGAS MonacoLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, Ligue des champions, PSG