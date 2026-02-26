Jules Koundé a profité d’un jour de repos pour se rendre à Paris. Forcément inquiétant quand on sait que le PSG lorgne depuis longtemps le défenseur du FC Barcelone.

Hier, le compte X Actualité – Barça a relayé une vidéo de Jules Koundé essayant de faire du Vélib’ dans Paris au milieu d’une dizaine de fans lui réclamant des selfies. La scène se serait déroulée mardi, donc pendant l’un des deux jours de repos octroyés par Hansi Flick aux joueurs du FC Barcelone après leur succès sur Levante (3-0) dimanche. Il y a deux façons d’interpréter cette destination. La première, candide, consiste à penser que Koundé est retourné dans sa ville natale pour se relaxer, voir de la famille ou des amis. La deuxième, plus paranoïaque, s’inquiète de voir le défenseur aussi proche d’un PSG qui veut le recruter depuis longtemps.

Le PSG, un intérêt qui ne se dément pas

Depuis qu’il a été transféré du FC Séville au Barça à l’été 2022, Jules Koundé est dans le viseur du PSG. La direction parisienne d’abord puis Luis Enrique apprécient énormément son talent, sa polyvalence et son expérience. Le champion d’Europe veut franciser au maximum son effectif et quoi de mieux qu’un joueur titulaire chez les Bleus depuis longtemps ? Dans cette optique, le passage de Koundé dans la capitale peut interpeller car, même s’il y est né, il n’y a pas vécu très longtemps, sa famille déménageant rapidement dans le Sud-Ouest, ce qui explique qu’il a été formé aux Girondins.

Le FC Barcelone, qui l’a prolongé l’été dernier jusqu’en 2030, peut se montrer serein car sa clause libératoire est d’un milliard d’euros. S’il devait y avoir départ vers le PSG, ce serait donc aux conditions des Blaugranas. Et encore faudrait-il que Jules Koundé émette le souhait de quitter la Catalogne, lui qui jure s’y sentir très bien. Un scénario assez lointain mais la vidéo diffusée hier incite à rester sur ses gardes…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League