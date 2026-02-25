À LA UNE DU 25 FéV 2026
[18:13]RC Lens Mercato : Nadir (OM) à Lens cet été, les supporters prennent clairement position
[17:51]FC Nantes Mercato : c’est validé pour l’arrivée de Lepenant à Toulouse cet été !
[17:31]OL Mercato : un nouveau coup retentissant à la Pavel Sulc en préparation pour cet été
[17:06]FC Barcelone : une arrivée surprise au Barça, Hansi Flick surveillé de très près
[16:44]Real Madrid : une énorme nouvelle tombe avant Benfica, les supporters sont déchaînés
[16:31]ASSE : une sortie à 80 millions d’euros fait hurler les Verts
[16:05]Real Madrid Mercato : deux pistes XXL pour remplacer Courtois, dont une bien connue du FC Barcelone
[16:00]OM Mercato : et si Bilal Nadir filait en douce au RC Lens ?
[15:47]RC Lens Mercato : le dossier Lassine Sinayoko plus que jamais relancé pour cet été ?
[15:30]PSG Mercato : un cauchemar européen du FC Nantes à Paris cet été ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : une arrivée surprise au Barça, Hansi Flick surveillé de très près

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 17:06
💬 Commenter
Hansi Flick lors de la conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Alors que le FC Barcelone a repris sa place de leader de Liga le week-end dernier, Hansi Flick a eu la surprise de voir Edin Terzić, son homologue allemand, débarquer en Catalogne.

Ce mercredi, un visiteur inattendu a attiré tous les regards au complexe d’entraînement du FC Barcelone. Edin Terzić, ancien entraîneur principal du Borussia Dortmund, s’est rendu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper accompagné de l’un de ses adjoints pour observer de près les séances du staff technique du Barça.

Une visite pour apprendre

Terzić, qui n’est plus en poste depuis son départ du Borussia Dortmund en juin 2024, s’est notamment montré très attentif à la méthodologie de travail mise en place par Hansi Flick, le coach du Barça depuis l’été 2024.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent l’ancien entraîneur allemand suivant l’entraînement, échangeant avec des membres du staff et prenant des notes lors des exercices dirigés par l’équipe technique barcelonaise.

Pourquoi cette curiosité pour le projet blaugrana ?

Depuis sa nomination à Barcelone, Hansi Flick a imposé un style de jeu ambitieux, fondé notamment sur une ligne défensive haute et une pression intense, tout en cherchant à conserver le ballon de manière élevée et dynamique, ce qui a parfois suscité des réactions contrastées dans les médias et auprès des spécialistes du football.

Son approche tactique a non seulement suscité des débats — certains qualifiant cette stratégie de trop risquée en raison des espaces laissés derrière — mais elle attire aussi l’attention de techniciens chevronnés comme Terzić, qui viennent observer directement la mise en œuvre quotidienne de ces idées sur le terrain.

Le contexte pour Flick au Barça

Alors que le Barça est engagé sur plusieurs fronts cette saison — en championnat, en Coupe du Roi et en Ligue des champions — Flick continue d’ajuster son groupe et sa discipline interne. Récemment, il a instauré des règles strictes autour de la ponctualité pour renforcer la rigueur du vestiaire, une initiative qui a fait parler.

Dans ce cadre, la présence d’un entraîneur comme Terzić ne passe pas inaperçue : elle illustre à la fois l’intérêt que suscite le projet barcelonais et le respect croissant dont bénéficie Flick par ses pairs, malgré les critiques tactiques.

Ce que cela dit du football moderne

Cette visite témoigne d’une tendance forte dans le monde du football contemporain : les entraîneurs n’hésitent plus à s’inspirer des méthodes de leurs homologues, même sur leurs propres « territoires ». Étudier les séances, comprendre les routines de préparation ou simplement échanger avec d’autres staffs fait désormais partie intégrante de l’évolution professionnelle de beaucoup de techniciens.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot