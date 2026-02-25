FC Barcelone : une arrivée surprise au Barça, Hansi Flick surveillé de très près

Alors que le FC Barcelone a repris sa place de leader de Liga le week-end dernier, Hansi Flick a eu la surprise de voir Edin Terzić, son homologue allemand, débarquer en Catalogne.

Ce mercredi, un visiteur inattendu a attiré tous les regards au complexe d’entraînement du FC Barcelone. Edin Terzić, ancien entraîneur principal du Borussia Dortmund, s’est rendu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper accompagné de l’un de ses adjoints pour observer de près les séances du staff technique du Barça.

Une visite pour apprendre

Terzić, qui n’est plus en poste depuis son départ du Borussia Dortmund en juin 2024, s’est notamment montré très attentif à la méthodologie de travail mise en place par Hansi Flick, le coach du Barça depuis l’été 2024.

Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent l’ancien entraîneur allemand suivant l’entraînement, échangeant avec des membres du staff et prenant des notes lors des exercices dirigés par l’équipe technique barcelonaise.

Pourquoi cette curiosité pour le projet blaugrana ?

Depuis sa nomination à Barcelone, Hansi Flick a imposé un style de jeu ambitieux, fondé notamment sur une ligne défensive haute et une pression intense, tout en cherchant à conserver le ballon de manière élevée et dynamique, ce qui a parfois suscité des réactions contrastées dans les médias et auprès des spécialistes du football.

Son approche tactique a non seulement suscité des débats — certains qualifiant cette stratégie de trop risquée en raison des espaces laissés derrière — mais elle attire aussi l’attention de techniciens chevronnés comme Terzić, qui viennent observer directement la mise en œuvre quotidienne de ces idées sur le terrain.

Le contexte pour Flick au Barça

Alors que le Barça est engagé sur plusieurs fronts cette saison — en championnat, en Coupe du Roi et en Ligue des champions — Flick continue d’ajuster son groupe et sa discipline interne. Récemment, il a instauré des règles strictes autour de la ponctualité pour renforcer la rigueur du vestiaire, une initiative qui a fait parler.

Dans ce cadre, la présence d’un entraîneur comme Terzić ne passe pas inaperçue : elle illustre à la fois l’intérêt que suscite le projet barcelonais et le respect croissant dont bénéficie Flick par ses pairs, malgré les critiques tactiques.

Cette visite témoigne d’une tendance forte dans le monde du football contemporain : les entraîneurs n’hésitent plus à s’inspirer des méthodes de leurs homologues, même sur leurs propres « territoires ». Étudier les séances, comprendre les routines de préparation ou simplement échanger avec d’autres staffs fait désormais partie intégrante de l’évolution professionnelle de beaucoup de techniciens.