Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Élu homme du match entre le FC Barcelone et Levante (3-0; Joao Cancelo (31 ans) a convaincu Hansi Flick de miser sur lui la saison prochaine.

Joao Cancelo n’a pas mis longtemps à séduire pour son retour au FC Barcelone. Élu homme du match lors de la victoire 3-0 du Barça contre le Levante de Luis Castro, l’international portugais de 31 ans a convaincu Hansi Flick de miser sur lui pour la saison prochaine.

Cancelo devra faire des sacrifices

Selon Mundo Deportivo, le club catalan envisage un transfert définitif, mais sous une condition : que Cancelo résilie son contrat avec Al-Hilal FC pour rejoindre le FC Barcelone gratuitement. Une manœuvre qui permettrait au Barça de sécuriser un joueur de qualité sans grever son budget mercato. Après des débuts mitigés, le Portugais a démontré toute sa polyvalence. Contre Levante, il a dépanné en latéral gauche, un poste qui n’est pas le sien, et a livré une prestation remarquable.

Baldé sur la sellette au Barça ?

Cette adaptation met la pression sur le titulaire habituel, Alejandro Baldé, et pourrait redistribuer les cartes au sein de la défense barcelonaise. Avec Cancelo dans l’effectif la saison prochaine, Flick disposerait d’une arme supplémentaire pour renforcer un secteur parfois critiqué. Et pour les supporters, cette nouvelle donne offre une promesse : un Barça plus solide et plus polyvalent sur ses flancs. Le mercato est encore loin d’être ouvert, mais à Barcelone, le nom de Cancelo commence déjà à refaire rêver.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League