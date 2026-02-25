À LA UNE DU 25 FéV 2026
[15:00]ASSE Mercato : une nouvelle recrue bloquée par des problèmes internes, Duffus dans la boucle !
[14:30]OM : Beye a invité une petite merveille à Marbella, les supporters en folie !
[14:00]FC Nantes : pour Kantari, les mauvaises nouvelles s’enchaînent avant le LOSC !
[13:32]Real Madrid Mercato : 3 bonnes raisons de croire à l’arrivée de Vitinha (PSG)
[13:14]RC Lens : Thomasson amoindri à Strasbourg, Pierre Sage perd un autre titulaire pour plusieurs semaines !
[13:01]OM : Aguerd encore blessé, panique totale à Marseille !
[12:47]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Pau ! 
[12:30]FC Barcelone Mercato : Flick a déjà scellé l’avenir de Cancelo ! 
[12:11]PSG : clap de fin pour Ousmane Dembélé ?
[11:50]OM – INFO BUT! Mercato : Paris torpille le tout dernier dossier ouvert par Benatia
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Flick a déjà scellé l’avenir de Cancelo ! 

Par Bastien Aubert - 25 Fév 2026, 12:30
💬 Commenter
Joao Cancelo (FC Barcelone)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Élu homme du match entre le FC Barcelone et Levante (3-0; Joao Cancelo (31 ans) a convaincu Hansi Flick de miser sur lui la saison prochaine. 

Joao Cancelo n’a pas mis longtemps à séduire pour son retour au FC Barcelone. Élu homme du match lors de la victoire 3-0 du Barça contre le Levante de Luis Castro, l’international portugais de 31 ans a convaincu Hansi Flick de miser sur lui pour la saison prochaine.

Cancelo devra faire des sacrifices 

Selon Mundo Deportivo, le club catalan envisage un transfert définitif, mais sous une condition : que Cancelo résilie son contrat avec Al-Hilal FC pour rejoindre le FC Barcelone gratuitement. Une manœuvre qui permettrait au Barça de sécuriser un joueur de qualité sans grever son budget mercato. Après des débuts mitigés, le Portugais a démontré toute sa polyvalence. Contre Levante, il a dépanné en latéral gauche, un poste qui n’est pas le sien, et a livré une prestation remarquable. 

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Baldé sur la sellette au Barça ?

Cette adaptation met la pression sur le titulaire habituel, Alejandro Baldé, et pourrait redistribuer les cartes au sein de la défense barcelonaise. Avec Cancelo dans l’effectif la saison prochaine, Flick disposerait d’une arme supplémentaire pour renforcer un secteur parfois critiqué. Et pour les supporters, cette nouvelle donne offre une promesse : un Barça plus solide et plus polyvalent sur ses flancs. Le mercato est encore loin d’être ouvert, mais à Barcelone, le nom de Cancelo commence déjà à refaire rêver.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot