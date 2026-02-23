À LA UNE DU 23 FéV 2026
FC Nantes : laminé par le FC Barcelone, Castro prend cher du côté de Levante

Par Raphaël Nouet - 23 Fév 2026, 18:58
💬 Commenter
Luis Castro s'énervant contre ses joueurs lors de Levante-Villarreal.
Arrivé à Levante peu de temps après son licenciement du FC Nantes, Luis Castro ne parvient pas à redresser la barre avec le club valencian, avant-dernier de Liga.

Dimanche après-midi, les passionnés de football et du FC Nantes auraient pu joindre l’utile à l’agréable en suivant Barcelone-Levante (3-0) si le match n’avait pas eu lieu en même temps que celui des Canaris, victorieux 2-0 du Havre. L’agréable parce que cette équipe catalane développe vraiment un football chatoyant. Utile car cela aura permis de prendre des nouvelles de Luis Castro, entraîneur du FC Nantes en première partie de saison, qui a rebondi à Levante en décembre, juste après son renvoi de la Maison Jaune.

Des stats négatives qui rappellent des souvenirs à Nantes

Sauf que cette saison 2025-26 est décidément catastrophique pour Luis Castro ! Depuis son arrivée sur le banc de Levante, son équipe n’a remporté que deux matches, face à Séville d’entrée et contre Elche. Après le 0-3 au Camp Nou, elle reste sur quatre défaites consécutives (0-1 à Villarreal, 0-2 à Valence et 2-4 face à l’Athletic Club). Elle a la pire défense de Liga (44 buts encaissés) et pointe à sept longueurs du premier non-relégable. Suffisant pour que Super Deporte, quotidien sportif de la région de Valence, se pose la question : l’effet Castro s’est-il déjà dilué ?

Le Portugais avait débuté par une victoire et un nul. Mais depuis, plus rien ne tourne. Super Deporte constate que ses changements dans l’équipe n’ont rien apporté, les entrants étant loin d’avoir fait oublier ceux qu’ils ont remplacé. Surtout, le quotidien explique qu’avec 18 points, il lui faudrait 8 victoires sur les 13 dernières journées pour espérer dépasser la barre des 40 unités synonyme de maintien. Une mission impossible qui lui rappellera celle connue au FC Nantes…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)
07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)
15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

