Dimanche, face au Havre (2-0), le FC Nantes a remporté son premier match à la Beaujoire depuis six mois. Ce qui aurait incité la direction a doublé la prime de victoire des Canaris, comme face à l’OM (2-0) le 4 janvier.

Ce lundi, Ouest-France revient sur le succès du FC Nantes face au Havre (2-0), le premier à la Beaujoire depuis le 1-0 contre Auxerre le 30 août. On y apprend, par le journaliste Loïc Folliot, que pour fêter l’événement, la direction nantaise aurait doublé la prime de victoire des Canaris ! Une décision hallucinante quand on rappelle que, malgré son succès, la Maison Jaune reste avant-dernière au classement ou encore qu’elle avait aligné cinq défaites de rang avant ce succès face au HAC. L’insider Emmanuel Merceron a immédiatement réagi sur X : « Et hop, double prime pour l’horrible première victoire à la Beaujoire depuis six mois. Quelle sublime saison du FC Nantes ! Que des lucarnes dans leurs décisions ».

Après Marseille, prime triplée et cinq défaites d’affilée…

Les Kita n’en sont pas à leur coup d’essai concernant les primes puisque le 4 janvier, après l’inattendu succès à Marseille (2-0), ils avaient carrément triplé le montant alloué aux joueurs pour chaque victoire ! Il avait ensuite été expliqué que cette triple prime avait été convenu en début de saison avec les représentants des joueurs. Mais vu la situation des joueurs au classement, vu les difficultés financières que le club traverse, le mieux aurait sans doute été de l’annuler. Surtout que dans la foulée, les hommes d’Ahmed Kantari n’ont pas confirmé, perdant deux matches très importants dans la course au maintien à domicile face au Paris FC (1-2) et à l’OGC Nice (1-4), plus trois autres, accompagnés d’une élimination de la Coupe de France.

Alors que le FC Nantes a toutes les peines du monde à faire preuve de régularité cette saison dans la performance, il pourrait se passer de ce genre de polémiques. Sa direction pourrait par exemple promettre une grosse prime en fin de saison en cas de maintien et éviter de doubler et tripler celles dévolues aux victoires d’ici là…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)