Revue de presse espagnole : le FC Barcelone vise une pointure de Manchester City, Mbappé opéré d’urgence au Real Madrid ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 25 février 2026. Au menu : l’opération envisagée pour Kylian Mbappé (27 ans) au Real Madrid et l’alternative Omar Marmoush (City, 27 ans) au FC Barcelone.

MARCA : « Le coup brutal de Sorloth »

Grâce à un triplé Alexander Sorloth, l’Atlético Madrid a étrillé Bruges (4-1) hier en barrage retour de la Ligue des Champions et gagné le droit de se mesurer à Liverpool en 8es de finale.

SPORT : « Alternative Marmoush »

En cas d’échec sur la piste Julian Alvarez, le FC Barcelone songerait à recruter Omar Marmoush, l’attaquant égyptien de Manchester City. Son profil plaît bien à Deco.

Portada Diario Sport

Miércoles 25-02-2026 pic.twitter.com/dgU1Kwd3RX — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 25, 2026

MUNDO DEPORTIVO : « Laporta en pole »

Mundo Deportivo fait un premier point sur la campagne à la présidence du FC Barcelone et affirme que Joan Laporta arrive en pole à l’instant T avec 58,66% des suffrages.

Portada Mundo Deportivo

Miércoles 25-02-2026 pic.twitter.com/iOjuUriD1X — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 25, 2026

AS : « Géant »

Si Sorloth est mis en avant pour son triplé, l’état de Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid. Malgré avoir été présent au démarrage de l’ultime session collective avant la réception de Benfica, l’attaquant tricolore a du se retirer après avoir ressenti une douleur au niveau de son genou gauche, qui lui posait problème depuis un mois et demi, à chaque accélération ou changement d’appui.

Il s’agit d’un inconfort qu’il n’avait encore jamais expérimenté dans sa carrière et qui lui résiste depuis le 31 décembre. À priori, il sera ménagé au moins pour les 10 prochains jours et misera sur un traitement léger. S’il ne suffit pas, Mbappé pourrait passer par la case opération pour une petite intervention.

Portada Diario As

Miércoles 25-02-2026 pic.twitter.com/LSzRZqmirs — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 25, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)