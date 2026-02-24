Même si Alvaro Arbeloa s’est montré rassurant, Kylian Mbappé a dû interrompre l’entraînement du jour à cause de ses douleurs au genou. Il pourrait manquer Real Madrid-Benfica demain.

Ce mardi, en conférence de presse, Alvaro Arbeloa a été interrogé sur l’état de santé de Kylian Mbappé. L’entraîneur du Real Madrid s’est montré rassurant, le genou de l’attaquant allant mieux, selon lui. Sauf que les informations de la presse espagnole, ce soir, ne vont pas du tout dans ce sens ! Mbappé aurait été contraint d’interrompre l’entraînement à cause de ses douleurs au genou gauche, celui-là même qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines. Le staff médical va lui faire passer des examens et une décision sera prise concernant sa participation au match de demain contre le Benfica.

Préservé pour la fin de saison ?

Les médias espagnols vont plus loin : Kylian Mbappé pourrait être préservé pour la fin de saison et la Coupe du monde, ce qui impliquerait une mise au repos de plusieurs semaines. Mais vu la situation du Real Madrid, la décision va être difficile à prendre. Xabi Alonso a eu exactement le même problème en début d’année. Il avait accepté de se priver de son atout numéro, auteur de 38 buts en 33 matches cette saison, mais l’avait rappelé en urgence pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, en vain (2-3 contre le FC Barcelone).

La problématique pour Alvaro Arbeloa est la suivante : les matches importants vont s’enchaîner, entre Liga et la Champions League. Le Real Madrid, 2e derrière le FC Barcelone en championnat et qui ne fait pas grande impression depuis le début de la saison, peut-il se priver de son meilleur joueur pour plusieurs semaines ?

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League