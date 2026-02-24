En conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, s’est exprimé sur les retrouvailles avec le Benfica après la polémique de la semaine passée et a évoqué le cas Kylian Mbappé.

C’est un Alvaro Arbeloa remonté qui s’est présenté devant les médias cet après-midi. Une semaine après le très houleux match aller contre le Benfica, terni par des possibles insultes racistes de Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinicius Jr, l’entraîneur du Real Madrid annonce que son équipe est très motivée à l’idée d’infliger une leçon aux Aigles. Qui joueront sans leur milieu offensif argentin, suspendu de façon préventive par l’UEFA pour éviter que ça ne dégénère au Bernabeu…

« Kylian sait parfaitement ce qu’il a à faire sur le terrain »

« Nous avons une grande opportunité pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme », a-t-il déclaré, précisant : « L’UEFA, qui a toujours été une fervente défenseure de cette cause, a l’occasion de ne pas en rester seulement à un slogan et à une jolie pancarte avant les matchs ». Arbeloa milite donc pour une lourde sanction à l’encontre de Gianluca Prestianni, alors que l’enquête ouverte par l’UEFA après les faits survenus à la Luz est toujours en cours…

Par ailleurs, Arbeloa a été interrogé sur la polémique concernant Kylian Mbappé, accusé de trop décrocher pendant les matches et de ne pas rester suffisamment dans la surface. Sans surprise, le technicien a pris fait et cause pour son joueur : « Je ne pense pas que son problème soit de marquer des buts. Ni le fait de marquer, ni la manière dont il le fait. Il prend des décisions sur le terrain, et s’il fallait souligner ses qualités, ce serait son intelligence. Il sait exactement où se placer. Il y a des moments où il doit créer des occasions dans la surface et d’autres en dehors. Mais Kylian sait parfaitement ce qu’il a à faire sur le terrain, et il suffit de regarder ses statistiques pour comprendre qu’il le fait très bien ».

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)