Poussé vers la sortie par le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait rapporter plusieurs millions à son club formateur, le Stade Rennais, en cas de transfert cet été.

Parti du Stade Rennais en 2021, Eduardo Camavinga va boucler sa cinquième saison au Real Madrid. Et a priori, ce sera sa dernière. Le milieu de terrain international ne donne pas satisfaction, qu’il soit aligné au poste de milieu défensif, un cran plus haut ou sur un côté, comme samedi dernier à Pampelune (1-2). Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa ont tenté de lui faire franchir un cap, en vain. Ses entraîneurs comme les médias ou les supporters attendent davantage de lui, à tous les niveaux. Le Real, qui traverse une nouvelle saison compliquée, a décidé de dire stop.

Direction Liverpool pour 70 M€ ?

La prochaine étape pour Camavinga devrait se situer en Angleterre. Plusieurs clubs ont fait acte de candidature mais c’est Liverpool qui tiendrait la corde. Les Reds rencontrent de grosses difficultés dans ce secteur de jeu cette saison, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister étant très loin du niveau affichée en 2024-25, qui avait permis au LFC de décrocher le titre de champion d’Angleterre. La priorité des dirigeants de Liverpool, qui ont déjà beaucoup investi l’été dernier, sera de renforcer l’entrejeu. Eduardo Camavinga pourrait débarquer moyennant une indemnité de 70 M€.

Selon le principe de solidarité, le Stade Rennais récupèrera 5% de ce montant. S’il est bien de 70 M€, cela fera 3,5 M€ dans les caisses rouge et noir. Une somme pas négligeable en période estivale…

